«Фридом Финанс»: Нефть поддержала российский рынок

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Мировые площадки перешли к умеренной коррекции. В отсутствии прогресса на переговорах в Конгрессе США по новым фискальным мерам, фьючерсы на индексы акций демонстрируют снижение в пределах 1%. Европейские индикаторы также под давлением, теряя более 0,5% — по причине замедлившихся переговоров между Лондоном и Брюсселем по новому торговому соглашению. Азия держится нейтрально на общем фонде. Фонды развивающихся стран также в боковом тренде.

Серьезной поддержкой для российского рынка сегодня является нефть. Brent за сессию поднялся более чем на 3% и впервые с марта пробил отметку $50. Поводом для разогрева сырьевых котировок стал новость об атаке на два иракских месторождения. Власти страны заявили, что это связано с деятельностью террористов.

Нефть растет вопреки данным о сильнейшем росте запасов нефти в США с начала пандемии: за минувшую неделю объемы в хранилищах выросли на 15,2 млн баррелей. Рынок закладывал падение, причем в 10 раз меньшего размера. Мы полагаем, что нефть не сумеет удержаться на достигнутой высоте. Спекулятивный рост сменится коррекцией уже в пятницу.

РТС сегодня тестирует очередной локальный пик. Игроки нацелились на 1390. К концу дня торги идут плотно вблизи данного уровня. Рост на целый день составил свыше 1%, или более 25 пунктов. Это самый сильный подъем внутри дня за всю неделю. В общей сложности российский рынок растет уже 8 сессий. Ожидаем резкого охлаждения спроса в пятницу и завершение недели на уровнях не выше 1360 пунктов.

Индекс Мосбиржи обновляет исторические максимумы. Индикатор уверенно закрепился в течение дня выше 3230 и целится на 3240. Вне зависимости от того, на каких отметках завершится этот день, самым вероятным сценарием пятницы остается снижение. Рынок перегрет динамикой в нефти на слабом внешнем и внутреннем фоне. Риски сильной коррекции высоки. Ожидаем падения в пятницу до 3200 пунктов.

Среди отдельных акций сегодня лидируют преимущественно тяжеловесы рынка: Лукойл (+4,4%), ММК (+3,9%), Норникель (+3,4%), Роснефть (+3%), Северсталь (+2,7%). Такой синхронный подъем голубых фишек явно указывает на присутствие спроса со стороны зарубежных фондов. Относительно недооцененным на общем фоне выглядит Русал, но и ему осталось 8% до абсолютного максимума. Рекомендуем воздержаться от больших покупок на текущих ценах.

Рубль снова растет на фоне сильной нефти и высокого спроса на отечественные активы. Доллар держится в диапазоне 73,1-73,5, евро 88,7-89,3. Это ниже уровней предыдущего дня, но немногим выше недельных минимумов. На наш взгляд, импульс в сторону росту рубля ослабнет еще до конца текущей сессии. В пятницу валютные пары могут набрать от 70 копеек до 1,5 рублей.