ИАЦ «Альпари»: Нефть по $50

Рост цен на нефть связан с разными факторами. Западные эксперты пишут, что нас ждет не избыток, а дефицит предложения. В 2020 году резко упали инвестиции в нитяную отрасль. Об этом несколько лет назад и предупреждал еще в марте Владимир Путин. Западные санкции против России привели к снижению инвестиций в российский ТЭК, это также влияет на мировое предложение.

В начале следующего года ожидается вакцинация населения в США и Великобритании. Пандемия коронавируса в первом полугодии будет, вероятно, точно остановлена. Вчера Владимир Путин подтвердил приверженность выполнения условиям сделки ОПЕК+. Это очень позитивный сигнал рынку. Есть и спекулятивные факторы. Но фундаментальный фактор – надежды на разработанные вакцины против коронавируса и возможность взять пандемию под контроль, остановить ее.

До конца 2020 года нефть переместится 50-54 доллара за баррель Brent, а следующем году мы увидим нефть в диапазоне 50-60 долларов за баррель. К концу текущего года рубль может еще оптимистичнее укрепиться и достичь диапазона 71-72 рубя за доллар.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»