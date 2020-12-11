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ИАЦ «Альпари»: Нефть по $50

Рост цен на нефть связан с разными факторами. Западные эксперты пишут, что нас ждет не избыток, а дефицит предложения. В 2020 году резко упали инвестиции в нитяную отрасль. Об этом несколько лет назад и предупреждал еще в марте  Владимир Путин. Западные санкции против России привели к снижению инвестиций в российский ТЭК, это также влияет на мировое предложение.

В начале следующего года ожидается вакцинация населения в США и Великобритании. Пандемия коронавируса в первом полугодии будет, вероятно,  точно остановлена. Вчера Владимир Путин подтвердил приверженность выполнения условиям сделки ОПЕК+. Это очень позитивный сигнал рынку. Есть и спекулятивные факторы. Но фундаментальный фактор – надежды на разработанные вакцины против коронавируса и возможность взять пандемию под контроль, остановить ее.

До конца 2020 года нефть переместится 50-54 доллара за баррель Brent, а следующем году мы увидим нефть в диапазоне 50-60 долларов за баррель. К концу текущего года рубль может еще оптимистичнее укрепиться и достичь  диапазона 71-72 рубя за доллар.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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