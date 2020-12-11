ИАЦ «Альпари»: А рынок не устает покупать

У российского фондового рынка осталась одна более-менее внятная точка опоры — нефтяной сектор. Именно на стабильность с этой стороны инвесторы и рассчитывают, по всей видимости, продолжая покупать. Индекс МосБиржи к вечеру четверга торгуется ровно около 3255 пунктов и может оставаться в диапазоне 3250-3280 пунктов. Индекс РТС рос более выраженно, подошел к 1401 пунктам и может укрепиться до 1420 пунктов.

Обращают на себя внимание сегодня акции «НорНикеля» — бумага обновила многомесячный пик на уровне 23990 руб., чем только подтвердила сформированный ранее долгосрочный восходящий растущий канал. Металлурги на этой неделе вообще выглядят королями ситуации, как будто глобальные экономики уже преодолели кризис и по-новому запустили производства. Следом тянутся бумаги «ММК», где все неплохо, но импульса пока что не хватает для ретеста декабрьского пика на уровне 49,61 руб.

В минусе бумаги «Полюс Золота», где драгметаллу снова не хватает ни силы, ни перспектив. Акции «М.Видео» тоже снижаются, обычно они отлично исполняют роль защитного актива, но такие инвесторам здесь и сейчас не нужны.

Доллар США опять под давлением, и это выглядит необычно. Но вот на что стоит обратить внимание, так это что рынку никак не удавалось как следует закупиться долларами по 73,00 руб. — котировки туда или не доходили, то ли слишком быстро ускользали. На но фоне растущей нефти и оптимизма участников рынка уже к окончании вечерней торговой сессии сегодня доллар по 73 руб. может стать реальностью. Инвесторы ни в чем не уверены, если только в том, что такой дешевый доллар упускать точно не следует. В ближайшее время доллар США может торговаться в диапазоне 73,00-73,30 руб., евро — 88,60-90 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»