«Фридом Финанс»: Индекс Московской биржи на максимуме

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста стали акции ЛУКОЙЛа (+5,10%). На фоне корпоративных новостей рухнули котировки Qiwi plc (-20,69%). Пара USD/RUB опускалась ниже 73 благодаря преодолению ценами на нефть уровня $50 за баррель.

Индекс Мосбиржи обновил максимум. Наметившаяся было боковая динамика сменилась ростом. Нефть подорожала на фоне позитивных прогнозов в отношении спроса. Внешние площадки движутся вверх на ожиданиях монетарного стимулирования. ЕЦБ расширит программу выкупа (PEPP) до 1,8 трлн евро. В результате единая европейская валюта приостановила укрепление к доллару. Программа поддержки экономики США может оказаться весьма масштабной. В этой связи не исключаем начала предновогоднего ралли на предстоящей неделе, хотя, вероятнее всего, торговая динамика будет боковой или умеренно позитивной.

Минфин вернется к размещению ОФЗ-ПД. В 2021 году объем чистых заимствований может превысить 2 трлн руб. При этом значительную часть долга, вероятно, привлекут путем эмиссии ОФЗ с фиксированным купоном. Это может произойти, если в первом квартале рубль продолжит укрепляться или хотя бы продемонстрирует устойчивость, а инфляция не ускорится. Подобное развитие событий предусмотрено базовым макроэкономическим сценарием. Однако устойчивость рубля в значительной степени будет зависеть от ситуации на внешних площадках. Учитывая и без того низкие рублевые ставки, а также маленькое пространство для снижения ключевой ставки, у инвесторов, на мой взгляд, нет серьезных стимулов для вложений именно в ОФЗ с фиксированным купоном.

Ожидаем смешанную динамику. Значимых событий в фокусе нет, поэтому рынок будет следовать за внешним фоном. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3230-3280 пунктов. Пара USD/RUB останется в пределах 72,5-73,5.