ИАЦ «Альпари»: Российский фондовый рынок возвращается на максимумы начала года

В четверг, 10 декабря, российский фондовый рынок обновил максимумы и возвратился на уровни февраля текущего года, то есть до начала кризиса, связанного с пандемией коронавируса на фоне оптимистичных мировых новостей и мощного подъёма цен на нефть. В США ожидают регистрации вакцины от Pfizer и BionTech, что вселяет надежду в мировые рынки на массовую вакцинацию населения и скорое окончание пандемии. Индекс МосБиржи к закрытию торгов в четверг вырос на 1,45%, до 3258,31 пункта, а индекс РТС взлетел на 2,35%, до 1404,68 пункта.

В четверг хороший рост показали «голубые фишки», преимущественно нефтегазового сектора. Лидером роста за торговый день стали акции «ЛУКОЙЛа» (+5,26%), «НОВАТЭКа» (+5,01%) и бумаги HeadHunter (+4,27%). Одновременно аутсайдерами на этом празднике жизни стали бумаги QIWI, обвалившиеся на 21,8% на новости о том, что ЦБ РФ обложил «дочку» компании «Киви Банк» штрафом на 11 млн руб. за несвоевременное предоставление отчётности регулятору, а также за недостатки самой отчётности, в связи с чем группе QIWI временно запрещены платежи в адрес иностранных интернет-магазинов. Подешевели также акции банка «Тинькофф» (-7,53%), в связи с продажей крупного пакета акций банка одним из миноритарных акционеров, и банка «Санкт-Петербург» (-6,51%).

На мировых фондовых рынках, в отличие от российского, динамика была смешанной. С одной стороны, рынок в эйфории от ожиданий регистрации новой вакцины от ведущих мировых фармацевтических компаний, с другой – появляются беспокойства относительно побочных эффектов вакцины у добровольцев, принимавших участие в испытании. В США фондовый рынок обеспокоен, что сложившееся после выборов президента «двоевластие» может затянуться, так как 17 штатов США уже обратились в суды из-за предполагаемых фальсификаций на президентских выборах. По итогам четверга индекс Dow упал на 0,23%, S&P 500 понизился на 0,13%, а индекс Nasdaq в противовес своим «собратьям» вырос на 0,54%. Азиатские фондовые рынки на утренних торгах показывают смешанную динамику, но преимущественно негативную.

По нашим оценкам, индекс РТС сегодня проведёт торги в рамках 1390-1420 пунктов, а индекс МосБиржи — в интервале 3200-3230 пунктов.

Цена нефти смеси Brent в четверг подорожала на 2,7%, до долгожданной отметки в $50,22 за баррель, а цена WTI синхронно выросла тоже на 2,7%, до $47 за баррель. Ожидание регистрации вакцины, компромисс между участниками ОПЕК+ и ослабление доллара США способствовали нефтяному ралли. Сегодня с утра рынок корректируется вниз, цена Brent дешевеет на 0,42%, а WTI падает на 0,34%, опустившись ниже $47. Наиболее вероятный коридор значений цены Brent на сегодня прогнозируется нами в $49,5-50,8 за баррель.

Курс доллара США к рублю расчётами «завтра» благодаря растущей нефти упал в четверг на 81 коп. (-1,1%), до 73,05 руб. Курс евро к рублю тоже упал, но поменьше, на 56 коп. (-0,6%), до 88,69 руб. Вероятный коридор значений курса доллара на сегодня составляет 73-74 руб., курса евро — 88-89 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»