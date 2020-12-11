ПСБ: В конце текущей недели инвесторов беспокоит распространение коронавируса в мире

Продолжающийся рост заболеваемости и в связи с этим угроза введения ограничений в отдельных странах заставляет участников рынков вновь более осторожно подходить к инвестициям. В добавок к этому неожиданно резкий рост первичных обращений за пособиями по безработице в США до трехмесячных максимумов (853 тыс. обращений при 716 тыс. неделей ранее) способствует усилению коррекционных настроений. Инвесторов настораживает и отсутствие конкретных шагов по одобрению Конгрессом США пакета стимулов. Представители демократов и республиканцев продолжают кормить рынки обещаниями и надеждами к Рождеству согласовать меры поддержки. На этом фоне вчера индекс S&P 500 показал снижение на 0,1%, Dow Jones 0,2%, Nasdaq же вернулся к росту: +0,5%.

При этом поддерживает рынки от сильной коррекции новости о продлении сроков и расширение антикризисной программы выкупа активов со стороны ЕЦБ до 1,85 трлн. евро (+500 млрд. евро). Саммит ЕС в свою очередь вчера одобрил пакет поддержки экономики в размере 750 млрд. евро. Положительным моментом стала и рекомендация вакцины Pfizer от экспертов Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA). Следующим шагом должно стать одобрения от самого FDA. Вера инвесторов в вакцины и улучшение экономических условий подтолкнула к росту котировки нефти Brent.

Поводом для неопределенности остается ситуация с Brexit. Великобритания и Евросоюз далеки от торгового соглашения, сам же премьер-министр Б. Джонсон вчера заявил о готовности выхода страны из соглашения без сделки. Ближайшее воскресенье – это крайний день для продолжения переговоров.

Сегодня утром конъюнктуру мировых рынках мы оцениваем как смешанную. Разнонаправленная динамика на азиатских площадках и небольшая коррекция фьючерсов на американские индексы заставляет ожидать умеренно-негативных торгов на мировых рынках.

Вчера индекс МосБиржи обновил исторический максимум. Сегодня российский рынок начало торгов может начать с небольшой коррекции на фоне смешанных настроений на мировых рынках, но фактор высоких цен на нефть окажет поддержку, что позволит индексу МосБиржи сместиться ближе к отметке в 3300 пунктов.

Роман Антонов

Главный аналитик

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО Промсвязьбанк