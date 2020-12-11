ПСБ: Вакцинная эйфория поддерживает рост цен на нефть

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent, как ожидалось, на очередной волне вакцинной эйфории (после рекомендации одобрить в США экстренное применение вакцины от Pfizer) обновляли вчера максимумы начала марта. Рынок торгует ожидания, что более быстрое внедрение вакцин обусловит ускоренное восстановление мировой экономики и спроса на энергоносители. Мы сохраняем мнение, что нефть перегрета спекуляциями на тему вакцин, и оцениваем фундаментальный уровень ниже - в 40-45 долл./барр. Тем не менее, аппетит к рисковым активам пока продолжит поддерживать рост цен на нефть. Февральский фьючерс на Brent рискует сегодня закрепиться в зоне 50-52 долл./барр.

Управляющий эксперт

Отдел экономического и отраслевого анализа

Центр аналитики и экспертизы

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"