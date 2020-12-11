ПСБ: Вакцинная эйфория поддерживает рост цен на нефть
Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ
Цены на нефть Brent, как ожидалось, на очередной волне вакцинной эйфории (после рекомендации одобрить в США экстренное применение вакцины от Pfizer) обновляли вчера максимумы начала марта. Рынок торгует ожидания, что более быстрое внедрение вакцин обусловит ускоренное восстановление мировой экономики и спроса на энергоносители. Мы сохраняем мнение, что нефть перегрета спекуляциями на тему вакцин, и оцениваем фундаментальный уровень ниже - в 40-45 долл./барр. Тем не менее, аппетит к рисковым активам пока продолжит поддерживать рост цен на нефть. Февральский фьючерс на Brent рискует сегодня закрепиться в зоне 50-52 долл./барр.
Управляющий эксперт
Отдел экономического и отраслевого анализа
Центр аналитики и экспертизы
Дирекция стратегии и проектов развития
ПАО "Промсвязьбанк"
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских
и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.
Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации.
С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер;
они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг.
Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.