Комментарии

ПСБ: Разнонаправленная динамика на азиатских площадках и небольшая коррекция фьючерсов на американские индексы заставляет ожидать умеренно-негативных торгов на мировых рынках Рост цен на нефть Brent выше 50 долл./барр. позволили завершить торги по паре USDRUB на минимумах с августа



Сегодня российский рынок начало торгов может начать с небольшой коррекции на фоне смешанных настроений на мировых рынках, но фактор высоких цен на нефть окажет поддержку, что позволит индексу МосБиржи сместиться ближе к отметке в 3300 пунктов



ОФЗ остаются под давлением на фоне высокой инфляции и планов Минфина

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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