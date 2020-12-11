«Открытие»: Комментарий по итогам заседания ЕЦБ 10 декабря 2020 декабря

Алексей Тихонов, CFA, ведущий аналитик банка «Открытие», Открытие – Research

Европейский Центральный Банк по итогам заседания 10 декабря сохранил неизменными свои процентные ставки – ставка рефинансирования сохранилась на уровне 0,0%, а депозитная ставка – на уровне -0,5%, и объявил о расширении мер монетарного стимулирования экономики, как за счет их объема, так и за счет увеличения сроков действия программ поддержки экономики в ответ на ухудшение экономических условий в зоне евро, вызванных ужесточением эпидемиологических мер из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

Наиболее важными среди решений ЕЦБ по итогам заседания стали меры по увеличению программ покупки активов. Целевой объем экстренной антикризисной программы покупки активов PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) был увеличен на €500 млрд до €1,85 трлн, а срок ее действия был продлен на 9 мес. до, как минимум, конца марта 2022 г. Срок реинвестирования средств от погашения активов, приобретенных в рамках программы продлен на один год до конца 2023 г. Другая программа покупки активов – APP (Asset Purchase Programme), в рамках которой регулятор покупал активы в объеме €20 млрд в месяц – стала бессрочной, в то время как ранее для нее существовал лимит покупки активов в размере €120 млрд. Реинвестирование средств в рамках программы APP продлится до начала подъема ЕЦБ своих процентных ставок.

ЕЦБ на один год – до июня 2022 г. – продлил срок действия льготных условий по программе долгосрочного кредитования банков (TLTRO III), в рамках которых ставка по кредиту может достигать уровня в -1,0%, и увеличил лимит средств, который банки могут привлечь в рамках данной программе с 50% до 55% от общего баланса выданных кредитов, удовлетворяющих условиям программы. Три дополнительных аукциона TLTRO III будут проведены в период с июня по декабрь 2021 г.

Также европейский регулятор продлил действие различных экстренных программ предоставления ликвидности, основная цель которых предотвратить кризисы ликвидности на финансовых рынках, обеспечивая его участников доступом к денежным средствам. Так, ЕЦБ продлил действие упрощенных мер учета залогов для программ ЕЦБ по доступу к ликвидности до июня 2022 г., а также объявил о 4 новых аукционах экстренного привлечения ликвидности PELTROS (Pandemic Emergency Longer-term Refinancing Operations) для банков в 2021 г., для которых действуют упрощенные меры учета залоговых активов. В дополнение к этому ЕЦБ продлил действие СВОП и РЕПО линий с центральными банками за пределами зоны евро до марта 2022 г., что позволяет обеспечить доступ банков за пределами зоны евро к ликвидности в единой европейской валюте.

По итогам заседания ЕЦБ продемонстрировал, что по-прежнему готов оказывать финансовой системе Еврозоны всю необходимую помощь в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, призванную поддержать финансовую систему в условиях эпидемиологических мер и стимулировать восстановлением экономики региона. Отсутствие новых программ стимулирования, как и сохранение действующих процентных ставок неизменными, указывает на то, что регулятор считает текущий набор мер эффективным для стимулирования экономики: ранее в третьем квартале темп восстановления ВВП Еврозоны в III квартале оказался существенно лучше как ожиданий регулятора, так и участников рынков.

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