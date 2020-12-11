«Фридом Финанс»: Ориентир на закрытие для индекса Мосбиржи 3200-3265 пунктов

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск вырос на 0,45% при поддержке нефти, несмотря на боковик на рынке США. В отсутствие конкретики по новым мерам поддержки экономики в США, избыток ликвидности, ранее поддерживавший спрос, ведет к усилению рисков ускорения инфляции. Это повышает интерес инвесторов к трежериз и защищенным от инфляции казначейским облигациям США. Сохраняется в Штатах и политическая неопределенность. В результате рынок повышает прогноз цены на нефть и другие товарные активы. Краткосрочные индикаторы инфляционных ожиданий указывают, что в ближайшие недели целевой ценой для Brent станет уровень $60 за баррель.

Переговоры по торговому соглашению в рамках Brexit, по словам премьер-министра Бориса Джонсона, закончатся ничем. Этот фактор отыгрывается спадом активности на рынках деривативов, поскольку косвенно отражает среднесрочные риски для сохранения доступа европейских инвесторов на фондовый рынок Великобритании. Однако возможность получения высокой доходности перевешивает влияние растущих кратко- и среднесрочных рисков инвестиций.

Позитивную динамику сегодня демонстрируют акции TCS Group. Rigi Trust, бенефициарами которого являются Олег Тиньков и его семья, продаст глобальные депозитарные расписки TCS Group Holding на сумму, эквивалентную около 4,6% уставного капитала группы. При сохранении позитивных трендов на рынке акций увеличение free float станет драйвером роста для котировок Тинькофф Банка. Менеджмент компании уверен в устойчивости спроса на риск, несмотря на существующие препятствия для восстановления экономики и повышения банковской маржи.

В аутсайдерах акции Русагро, Х5 и Магнит, давление на которые оказали данные правительством рекомендации контролировать розничные цены на подсолнечное масло и сахар.

Несмотря на не слишком благоприятный внешний фон и технические факторы, определяющие динамику на рынке США, мы рассчитываем на продолжение роста на отечественных фондовых площадках, хотя он будет по-прежнему технически ограничен. Ориентир на закрытие для индекса Мосбиржи: 3200-3265 пунктов. Прогноз для пар USD/RUB и EUR/RUB: 72,70-73,60 и 88,20-89,30 соответственно.