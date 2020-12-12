«Фридом Финанс»: Аппетит к риску снижается

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 10 декабря американские фондовые индексы завершили разнонаправленно. Индекс S&P 500 опустился на 0,13%, до 3668 пунктов, Dow Jones потерял 0,23%, а NASDAQ вырос на 0,54%. Инвесторы не смогли определиться с направлением движения и заняли выжидательную позицию. Отметим, что акции малой капитализации показали более выраженную позитивную динамику: индекс Russel 2000 вырос на 1,08%. Сектор промышленности выступил аутсайдером, потеряв 0,93%.

Менеджмент Starbucks (SBUX: 5%) представил позитивный взгляд на перспективы компании в следующие несколько лет.

Snap (SNAP: +8,1%) и Twitter (TWTR: +8,4%) объявили о партнерстве в сфере интеграции сервисов. Твитами можно будет делиться на платформе Snapchat. Квартальные результаты Adobe (ADBE: -1,4%) оказались лучше ожиданий, но ее акции при этом скорректировались.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно негативную динамику. В фокусе внимания решение группы экспертов FDA, которая рекомендовала одобрить вакцину от коронавируса, разработанную Pfizer и BioNTech. Впрочем, официальное разрешение на применение этого препарата выдано не было, хотя участники рынка рассчитывали именно на это. Теперь рынок предполагает, что положительное решение будет принято в эти выходные, и затем в течение 24 часов первые 6,4 млн доз будут отправлены в разные штаты. Ожидание получения разрешения на использование вакцины в течение трех месяцев служило главным драйвером роста рынка. В этой связи мы продолжаем придерживаться высказанного накануне предположения о том, что инвесторы продолжат фиксацию позиций, которая приведет к коррекции.

Отсутствие дальнейшего прогресса в переговорах о пакете мер помощи экономике США, сохранение напряженных отношений с Китаем и статистика заболеваемости COVID-19 выступают факторами, снижающими аппетит к риску в краткосрочной перспективе. Тревожным сигналом вчера стала публикация данных о заявках на пособие по безработице. Их число за неделю неожиданно увеличилось до 853 тыс. при прогнозе 725 тыс. Макростатистика была проигнорирована рынком, однако, на наш взгляд, она служит предвестником ухудшения состояния экономики в начале 2021 года из-за повторно введенных некоторыми штатами карантинных ограничений.

Азиатские фондовые площадки закрылись преимущественно в минусе. Японский Nikkei потерял 0,39%, китайский CSI300 упал на 1,03%, хотя гонконгский Hang Seng прибавил 0,36%. Европейские индексы снижаются. EuroStoxx 50 опустился на 1,10%. Аппетит к риску слабый. Ставка по 10-летним трежерис снижается до 0,89%. Фьючерс на нефть Brent поднялся выше $50. Золото торгуется у $1830.

Ожидаем, что S&P 500 в ходе торгов этой пятницы протестирует уровень 3615 пунктов.

Сегодня будет опубликован предварительный индекс ожиданий и индекс настроения потребителей от Мичиганского университета за декабрь. Консенсус предполагает рост первого показателя с 70,5 до 71,0 при снижении второго с 76,9 до 76,5 пункта. Индекс ожиданий должен получить стимул к росту благодаря надежде потребителей на массовую вакцинацию. До пандемии индекс настроений находился на уровне 99-100, давление на него продолжает оказывать отсутствие нового пакета мер экономической помощи и стабилизации эпидемиологической ситуации.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 59 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса начинает снижаться благодаря перспективам скорого начала массовой вакцинации.

Технически S&P 500 склонен к консолидации, но присутствует и риск более глубокой коррекции. Накануне индекс широкого рынка нашел поддержку на уровне предыдущего исторического максимума 3645 пунктов. По индикатору MACD сформировалась «медвежья» дивергенция, а сам индикатор перешел на отрицательную территорию. Рекомендуем проявить осторожность. Соотношение между риском и доходностью для краткосрочных покупателей выглядит неблагоприятным.