ИАЦ «Альпари»: Рынок так и не захотел корректироваться

В пятницу вечером, 11 декабря, на российском фондовом рынке так и не случилось масштабной коррекции. Версия только одна: рынок и правда настолько верит в лучшее, что по сторонам смотреть уже даже нет смысла.

Индекс МосБиржи вырос до 3275 пунктов, за неделю укрепление здесь составило 3%. Это те самые честные 3%, основанные на фантастической вере в светлое и безковидное будущее. Индекс РТС укрепился до 1413 пунктов, за пять торговых дней его прирост составил 4,5%.

Что дальше? Если за основной сценарий взять биржевой расчет на продолжение ралли, то индекс МосБиржи двинется к 3300 пунктам, индекс РТС пройдет к 1450 пунктам. Но мы все знаем, что деревья не растут до небес, и «чем больше шкаф, тем громче он падает». Очень может быть, что именно сейчас и нужно подготовиться к грохоту.

В сегодняшних фаворитах акции «Газпрома» с обновлением пятимесячного пика на уровне 199,67 руб. на фоне новостей о прибытии трубоукладчика «Фортуна» в область достройки проекта «Северный поток-2». Это действительно хорошая новость, учитывая, что на этой неделе были и упоминания о вероятных санкционных ужесточениях в адрес России из-за проекта и иные форматы противодействия. Бумага может подняться и к 205 руб., но с большой долей вероятности тут ожидается коррекция на 2-5%.

К вечеру рублевые пары успокоились, волатильность сошла на нет. Доллар США торгуется по 73,03 руб. и может далее двигаться в коридоре 73-74 руб., хотя при текущем состоянии отечественной экономики его самые здоровые рамки — это 77-78 руб. Евро торгуется по 88,58 руб. и может оставаться внутри значений 88,50-90,00 руб. За неделю доллар «похудел» на 1,6%, евро — снизился на 1,55%.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»