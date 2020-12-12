«Фридом Финанс»: На следующей неделе «быки» возьмут паузу

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Большинство ведущих площадок завершает неделю снижением. Индексы США теряют около 0,5%. В Европе индикаторы Франции и Британии снижаются в пределах 1%, германский DAX – более чем на 1%. Биржи Японии и Китая преимущественно в минусе. Слабая коррекция заметна в динамике сводного индекса развивающихся стран MSCI Emerging markets - более 0,5%.

Нефть к вечеру держится немногим выше $50. Недельный максимум составил 51,06. На таких отметках Brent последний раз был марта – непосредственно перед началом весенней войны квот внутри ОПЕК+. Нынешний подъем происходит вопреки негативной статистике по росту запасов в американских хранилищах, а также росту безработицы в США. Позитивом для рынка служат новости о вакцине и росте автомобильного трафика в Европе. Текущее положение нефтяных котировок мы считаем неустойчивым. Приоритетным сценарием на начало следующей недели остается падение нефти ниже $49 за баррель.

РТС на слабом внешнем фоне успешно обновляет очередные максимумы с конца февраля. Сегодня был взят уровень 1400 пунктов. К концу сессии динамика развилась в сторону диапазона 1410-1420 пунктов. Нынешнее ралли напрямую связано с тем, что нефть показывает динамику, опережающую большинство прогнозов. С начала месяца РТС подорожал на 10%. До следующего значимого уровня – 1450 остается всего 3%. Теоретически он может быть взят на следующей неделе. Однако прежде рынок должен будет сделать остановку. В понедельник ждем консолидации в нижней части диапазона 1370-1410.

Индекс Мосбиржи тоже в плюсе. Сегодня была попытка игроков довести индикатор до 3280 пунктов. Абсолютный максимум по индексу Мосбиржи был снова обновлен. Для пятницы столь позитивное положение на рынке довольно необычно. Мы ожидаем, что на следующей неделе быки возьмут паузу. Рынок будет нацелен на движение к отметке 3250 пунктов.

К концу дня в лидеры роста выбились префы Мечела (+7,3%). Уверенный рост также показывают сегодня бумаги Детского мира (+5,1%) и Qiwi (+3,4%). В последнем случае наблюдается отскок после сильного падения накануне. Qiwi столкнулась с ограничениями со стороны ЦБ на трансграничные переводы и пополнение предоплаченных карт. Рынок остро отреагировал на новость. Однако стоит отметить, что нарушение, в котором обвиняется Qiwi банк не касается ее основного бизнеса, а размер штрафа (11 млн) не является существенным. Тем не менее эти бумаги давно следуют даунтренду, и восстановления выше 1000 рублей за штуку мы до конца года не ожидаем.

Рубль в конце недели консолидируется на достигнутых высотах. Доллар в очередной раз пробил отметку 73 и дошел до 72,85, но позднее отыграл 30 копеек вверх. Евро на фоне ослабления к доллару сдает позиции и по отношению к рублю тоже. Пара EUR/RUB продолжила тестировать 88,5 и к вечеру поднялась лишь на 10 копеек выше. Текущие уровни поддержки для обеих валют выглядят достаточно сильными. На следующей неделе ожидаем перемены тренда в сторону ослабления рубля.