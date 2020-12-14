«Фридом Финанс»: Снова на подъеме

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя завершилась на максимуме. Индекс Московской биржи обновил рекорд, РТС удержался выше 1 400 пунктов. Лидерами роста стали акции Мечела (+8,42%). Скорректировались без новостей бумаги Ozon (-4,16%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 73.

Продолжается приток средств. Фонды, ориентированные на Россию, привлекли $140 млн за неделю. Это меньше, чем ранее, но позитивная тенденция сохраняется. По итогам года спад экономики может оказаться ниже 5% за счет быстрого роста добывающих отраслей. Повышение цен на нефть и металлы способствует увеличению сальдо торгового баланса, которое по итогам ноября ориентировочно превысит $9 млрд. Шансы рубля до конца года удержаться в диапазоне 70-75 за доллар довольно высоки. В среду ФРС может сделать прогноз относительно восстановления американской экономики и необходимого объема мер стимулирования, который, как ожидается, превысит $900 млрд.

Возобновлено строительство Северного потока-2. Новость, безусловно, позитивная, что вместе с ростом цены на газ в Европе из-за похолодания будет способствовать росту котировок акций Газпрома (+3,06%). Однако до завершения строительства, возможно, потребуется еще несколько месяцев, учитывая сезон штормов и трудности из-за санкций.

Ожидаем рост в пределах 1%. Похолодание способствует усилению спроса и повышению цен на углеводороды. Новости о начале вакцинирования и расширения мер монетарного стимулирования создают позитивный драйвер для рынка. В фокусе данные по промпроизводству в еврозоне за октябрь (прогноз: +1,5%). В США будут подведены окончательные итоги президентских выборов. На локальном рынке в фокусе начало торгов сети супермаркетов О’Кей. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3230-3280 пунктов. Пара USD/RUB проведет день в пределах 72,5-73,5.