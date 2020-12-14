ПСБ: На текущей неделе ждем сохранения ключевой ставки ЦБР и продолжения консолидации ОФЗ вблизи достигнутых уровней

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Кривая доходности ОФЗ по итогам прошлой недели сместилась вверх на 2-5 б.п. Основное снижение цен прошло в четверг. В пятницу рублевые гособлигации торговались в боковом диапазоне, доходность10-летних ОФЗ закрепилась на уровне 5,84% годовых.

Внешний фон для российского рынка облигаций остается противоречивым. Позитивными факторами выступают: рост цен на нефть Brent выше 50 долл за баррель, расширение ЕЦБ программы выкупа активов, снижение доходности облигаций развитых стран, начало массовой вакцинации от коронавируса. В то же время оптимизм инвесторов сдерживает продолжающийся рост заболеваемости COVID-19 в мире и обусловленное этим введение новых ограничений в отдельных странах. Статистика по увеличению обращений за пособием по безработице в США и пробуксовка в принятии нового антикризисного пакета в США также ограничивают склонность глобальных инвесторов к риску.

На текущей неделе ждем сохранения цен рублевых облигаций вблизи достигнутых уровней. ЦБР в пятницу 18 декабря с высокой вероятностью оставит ключевую ставку без изменений на уровне 4,25%, что будет нейтрально для рынка.