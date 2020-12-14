ПСБ: Начнем неделю на новых максимумах

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В рамках предстоящей недели можно выделить несколько факторов, которые могут оказать существенное влияние на настроения инвесторов.

Так, игроки продолжат внимательно следить за развитием ситуации с принятием нового пакета помощи американской экономике. Отсутствие подвижек в данном вопросе будет сдерживать спрос на рисковые активы. При этом в понедельник должен быть представлен вариант пакета объемом 0,9 трлн долларов, однако принятие его пока остается под вопросом.

Важным фактором выступит предстоящее на этой неделе заседание ФРС США, от которого рынки будут ожидать пересмотров прогнозов по американской экономике, а также возможных изменений в программах поддержки. Инвесторы будут активно отыгрывать результаты заседания Федрезерва в случае существенных шагов со стороны американского регулятора. Однако по его итогам ФРС может лишь подтвердить приверженность мягкой денежно-кредитной политики и уже существующим программа поддержки, в результате чего итоги заседания не изменят расстановки сил на рынках.

Отметим, что в рамках предстоящей недели инвесторы продолжат следить за динамикой заболеваемости коронавирусом в мире и мерами, предпринимаемыми различными правительствами для сдерживания пандемии. В частности, в Германии с 16 декабря вводится жесткий карантин, что может оказать влияние на экономику страны и негативно отразиться на рыночных настроениях. Также рынки продолжат отыгрывать новости по вакцинам – ожидание победы над пандемией поддерживает спрос на рисковые активы.

Из макроэкономической статистики в рамках предстоящей недели выделим цифры по промпроизводству в Китае, розничным продажам и заявкам на пособие по безработице в США, а также предварительным индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США. Слабые данные по предварительным индексам деловой активности могут оказать существенное негативное влияние на аппетиты к риску.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать, как позитивные. Ведущие азиатские площадки, за исключением рынка Южной Кореи, подтягиваются в пределах 0,4%. Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют до 0,5%. На рынке энергоносителей также наблюдается положительная динамика, что позволило ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent подняться в район 50,3 доллара за баррель.

Учитывая внешний фон, сегодня в начале торгов ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу МосБиржи подняться в район 3285 пунктов. В дальнейшем, в случае сохранения позитивных настроений на западных площадках на фоне представления нового пакета помощи американской экономике, подъем нашего рынка может продолжиться, а индекс МосБиржи попытается подтянуться в район 3300 пунктов.

На валютной секции Московской биржи в начале дня ожидаем стабилизации рубля по отношению к основным мировым валютам, несмотря на подъем цен на нефть и укрепление валют развивающихся стран. Это позволит паре доллар/рубль удержать позиции в районе 73 рублей. В ходе торгов, при сохранении позитивной внешней конъюнктуры национальная валюта может продолжить волну укрепления. В этом случае доллар полноценно закрепится в диапазоне 70-73 рубля. При этом вырастет вероятность его отступления к нижней границе данного коридора.