ИАЦ «Альпари»: Рубль сохранит повышательную динамику до конца недели

В пятницу, 11 декабря, торги по рублевым парам закрылись падением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,14% до 72,94 руб., евро/рубль – на 0,29%, до 88,41 руб., фунт/рубль – на 0,49%, до 96,52 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по доллару и евро. Продавцы протестировали уровень 73,00 руб. за доллар. В начале торговой сессии курс доллара снижался до 72,85 руб. Укрепление рубля было сдержанным, поскольку доллар укрепился к основным валютам на рынке Форекс.

Доллар возобновил рост на фоне неопределённости с Брекзитом, а также зашедших в тупик переговоров о новых экономических стимулах в США. Рубль извлек выгоду от падения пары фунт/доллар, укрепившись на 0,49%, до 86,52 руб. за евро. Котировки нефти немного снизились в пятницу перед выходными, но не мешали рублю укрепляться.

В понедельник, 14 декабря, на торгах в Азии основные валюты торгуются в плюсе. Наибольшую доходность показывает британский фунт (+0,86%). Можно точно сказать, что на открытии рубль подешевеет к фунту примерно на 80-90 копеек, до на 97,32-97,42 руб.

Британский фунт подскочил против доллара США после подтверждения факта продления переговоров Британии и ЕС ещё на две недели после предыдущего дедлайна 13 декабря.

Учитывая, что на фоне ослабления доллара нефть подорожала на 0,75%, до $50,33 за баррель, то давление на рубль будет небольшим во время открытия торгов. За шесть недель рубль подорожал к доллару на 10%. По паре доллар/рубль сохраняется «медвежий» тренд. На пути у продавцов один уровень сопротивления — 72,70 руб. Пройдут его, можно ожидать ослабления доллара до уровня 70 руб. за доллар.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»