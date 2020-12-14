ПСБ: Настроения на рынках на утро понедельника можно охарактеризовать, как умеренно позитивные

Сегодня в начале дня ожидаем стабилизации рубля по отношению к основным мировым валютам, несмотря на подъем цен на нефть и укрепление валют развивающихся стран

Сегодня в начале торгов ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу МосБиржи подняться в район 3285 пунктов

На текущей неделе ждем сохранения ключевой ставки ЦБР на уровне 4,25% и продолжения консолидации цен рублевых облигаций вблизи достигнутых уровней

Сургутнефтегаз (ПОКУПАТЬ) за 9 мес. получил 904 млрд руб. прибыли по РСБУ, побив рекорд 2014 г - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Компания отчиталась лучше ожиданий; также были представлены и результаты по МСФО, но за 6 мес. В случае с Сургутом показательна отчетность по российским стандартам, так как исходя из нее рассчитываются дивиденды по привилегированным акциям. А по обыкновенным акциям платятся стабильно низкие дивиденды без привязки к чистой прибыли. Прибыль компании растет из-за переоценки гигантской валютной “кубышки” (депозиты): по итогам 9 мес. она составила 3,8 трлн руб. По нашим оценкам, держатели АП могут рассчитывать в 2020 г. на 6,5 руб./акцию, что дает доходность 16,3%.

ПАО «Промсвязьбанк»