ИАЦ «Альпари»: HeadHunter добился успеха, а QIWI не повезло

За прошедшую неделю, с 7 по 11 декабря, продолжалось безудержное ралли российского фондового рынка. Индекс МосБиржи за неделю повысился на 3,9%, до 3276,58 пункта, а индекс РТС поднялся ещё на 4%, до 1412,88 пункта. Оптимистичные ожидания, связанные с регистрацией вакцины от «ковида» в США, создают позитивный фон для мировых рынков. Нефть Brent подорожала за неделю ещё на 1,8%, достигнув заветных $50 за баррель. Золото за неделю в цене почти не выросло, видимо, спрос на защитные активы постепенно снижается.

Лидером роста недели стали депозитарные расписки группы HeadHunter, владеющей крупнейшей на территории России и СНГ рекрутинговой интернет-платформы, подорожавшие за неделю бумаги на 11%, до 2085 руб. за бумагу. Скорее всего, рост был связан с проходящей сделкой по приобретению группой интернет-платформы по поиску персонала и работы zarplata.ru за 3,5 млрд руб. Хотя о сделке было объявлено ещё в конце ноября, рост, скорее всего, происходил на новостях об одобрении сделки со стороны ФАС, так как в прошлом похожая сделка группы HeadHunter была заблокирована антимонопольными органами. Наша целевая цена по депозитарным распискам HeadHunter составляет 2200 руб., рекомендуем «держать» бумаги, так как у них всё ещё имеется, по нашей оценке, неплохой потенциал для продолжения роста.

Аутсайдером рынка на прошлой неделе стали бумаги высокотехнологической группы QIWI, обвалившиеся за неделю на растущем рынке на 23%, до 828 руб. за бумагу. Обвал этих бумаг был связан с проверкой, проведённой Банком России в отношении «Киви Банка», являющегося дочерним банком группы, и штрафом в адрес банка на 11 млн руб. из-за нарушений в сроках предоставления отчётности. По-видимому, проверка со стороны ЦБ была связана с трансграничными платежами, которые осуществлялись через «Киви Банк», в итоге группа QIWI пока не сможет осуществлять проведение платежей в адрес иностранных интернет-магазинов. Полагаем, что по мере устранения банком недостатков в работе, на которые обратил внимание регулятор, ситуация на рынке депозитарных расписок группы QIWI восстановится. Мы не имеем целевой цены и рекомендации по распискам этой группы компаний.

По нашим прогнозам, на этой неделе индекс РТС может провести торги в коридоре 1400-1450 пунктов, а индекс МосБиржи — в диапазоне 3270-3320 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»