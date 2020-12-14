«Фридом Финанс»: На российском рынке сохранится умеренно позитивная динамика

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня прибавляет на фоне роста нефтяных котировок и фьючерсов на американские фондовые индексы.

Поддержку нефтяному рынку оказало решение ЕС и Великобритания продолжить переговоры по Brexit. Ранее окончательное согласование позиция для подписания соглашения, прежде всего торгового, должно было состояться к 31 декабря. Новости вокруг Brexit активно отыгрываются рынком, так как отражают среднесрочные риски для сохранения доступа европейских инвесторов на лондонские биржи.

Лучше рынка сегодня выглядят акции Газпрома, поднимающиеся в цене на новостях о росте cпотовой цены газа до максимума с 8 марта 2019-го — $199,7 за тыс. куб. м на голландском хабе TTF для контракта «на сутки вперед» с поставкой в понедельник по сравнению с предыдущим локальным максимумом в $194,9 на торгах с поставкой в пятницу.

В аутсайдерах защитные бумаги золотодобытчиков, которые, впрочем, торгуются выше минимумов последних недель. Поводом для снижения служит консолидация цен на драгметаллы.

Бумаги ретейлеров демонстрируют неоднородную динамику. Начало торгов расписками сети О’КЕЙ на данный момент отыгрывается инвесторами как признак высокого спроса на бумаги отрасли, а не как фактор появления у ранее торговавшихся в этом секторе акций конкурента, способного отвлечь на себя часть инвестиционных денежных потоков. Котировки Х5 в начале сессии опускаются на 0,1%. Давление на них оказывает начавшаяся проверка сети Генпрокуратурой из-за удорожания базовых продуктов питания.

Я прогнозирую продолжение умеренно позитивной динамики, ограниченной техническими факторами, до конца текущих торгов. Ориентир по закрытию для индекса Мосбиржи: 3215-3310 пунктов, ожидания по парам USD/RUB и EUR/RUB: 72,70-73,60 и 88,20-89,30 соответственно.