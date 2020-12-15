«Фридом Финанс»: Долгожданная вакцинация начинается

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Сессию 11 декабря американские фондовые индексы завершили разнонаправленно. Индекс S&P 500 опустился на 0,13%, до 3663 пунктов, Dow Jones добавил 0,16%, NASDAQ потерял 0,23%. В начале торгов котировки ненадолго ушли вниз, но большую часть потерь в течение дня удалось возместить благодаря положительной макростатистике. Сектор коммуникаций выступил явным лидером, поднявшись на 1,15% благодаря росту акций Disney. Финансовый и энергетический сектор выглядели слабее рынка, потеряв около 1% из-за фиксации позиций после ралли.

Менеджмент Walt Disney (DIS: +13,6%) поделился планами и прогнозами в отношении стриминг-сервисов Disney+, Hulu, ESPN+ и Star. Ожидается рост совокупного числа подписчиков с текущих 137 млн до 300-350 млн к 2024 финансовому году.

Apple (AAPL: -0,7%) разрабатывает собственный модем для своих будущих устройств. Эта новость оказала давление на акции Qualcomm (QCOM: -7,4%), производителя чипов для связи в формате 5G. Квартальные результаты Oracle (ORCL: +1,8%) превзошли ожидания благодаря сильному спросу на облачные услуги.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно позитивную динамику. В выходные FDA выдала разрешение на использование в США вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech. Ожидание этого события на протяжении трех месяцев обеспечивала рынки драйвером роста, поэтому мы продолжаем ожидать массовой фиксации позиций, особенно на фоне приближения длительного периода низкой ликвидности из-за праздников. Кампания по вакцинации может начаться уже сегодня. В эту пятницу, 18 декабря, может быть выдано разрешение на применение вакцины, созданной Moderna, но и это тоже не будет сюрпризом для участников рынка. Накануне власти США оформили заказ на 100 млн антиковидных вакцин этой компании.

Обсуждения пакета мер стимулирования экономики остается в фокусе внимания инвесторов, особенно в свете слабых данных по заявкам на пособие по безработице на прошлой неделе. Сегодня законодатели представят подробный законопроект о пакете объемом $908 млрд, который может быть разделен на два блока. Один из блоков будет содержать меры поддержки, которые вызывают меньше разногласий среди законодателей. Инвесторы позитивно воспримут даже компромиссное решение по этому вопросу.

Азиатские фондовые площадки закрылись преимущественно в плюсе. Японский Nikkei прибавил 0,30%, китайский CSI300 поднялся на 0,92%, но гонконгский Hang Seng потерял 0,44%. Европейские индексы в зеленой зоне. EuroStoxx 50 растет на 0,8%. Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис колеблется у 0,91%. Фьючерс на нефть Brent растет до $50,5. Золото торгуется у $1830.

Ожидаем, что S&P 500 проведет предстоящую сессию в диапазоне 3640-3690 пунктов.

Публикации значимой макростатистики сегодня не запланировано.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 58 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса начинает снижаться благодаря перспективам скорого начала массовой вакцинации.

Технически S&P 500 склонен к консолидации при наличии риска более глубокой коррекции. Индекс широкого рынка нашел поддержку в области локальной восходящей трендовой линии и 20-дневной скользящей средней на уровне 3635 пунктов. Индикатор MACD продолжает демонстрировать негативные сигналы: переход на отрицательную территорию с «медвежьей» дивергенцией. Рекомендуем проявить осторожность. Соотношение между риском и доходностью для краткосрочных покупателей выглядит неблагоприятным.

Во вторник, 15 декабря, фармацевтическая компания Eli Lilly (LLY) проведет день инвестора и расскажет о планах на 2021 год. В центре внимания остающиеся слабыми на протяжении последних пяти лет темпы роста выручки. Инвесторов будет интересовать прогноз по продажам препаратов Trulicity и Taltz, способных компенсировать снижение доходов от Humalog и Alimta, а также потенциал препарата Baricitinib против COVID-19. Результаты испытаний этого лекарства были опубликованы 11 декабря. В центре внимания вопрос о востребованности этого лекарства при наличии Remdesivir от Gilead и «двойного коктейля» от Regeneron, а также одобренных вакцин от коронавируса. Прогноз операционной маржинальности на 2021 год также важен для инвесторов. В отчете за третий квартал менеджмент Eli Lilly понизил прогноз по данному показателю на 2020 год с 28% до 25%. Это может стать первым за пять лет снижением годовой операционной маржинальности, обеспечившей высокие темпы роста EPS за этот период (CAGR: 17,3%).

17 декабря логистический гигант FedEx Corporation (FDX) представит отчет за третий квартал. Консенсус закладывает рост выручки на 11,8%, более чем до $19 млрд, при скорректированной прибыли на акцию $3,89 (+54,9% г/г). В ключевых сегментах FedEx Express и FedEx Ground, на которые приходится почти 90% выручки, ожидается существенное увеличение объемов грузовместимости за квартал. Несмотря на увеличение расходов, связанных с пандемией, компании удалось повысить цены на свои услуги и увеличить дополнительные сборы. На улучшении рентабельности также должны сказаться выгодные для компании рост частоты поставок и увеличение количества остановок в пути. Ожидаем, что менеджмент даст позитивный прогноз на 2021 год за счет частичного открытия экономики и начала распространения вакцины. За последние три месяца акции выросли на 22%, то есть в текущей оценке уже частично заложены высокие ожидания от отчета. Это может вызвать коррекцию в котировках, но в долгосрочной перспективе у нас оптимистичный прогноз для FedEx.

18 декабря отчет представит Nike, Inc. (NKE). Консенсус закладывает выручку свыше $10,5 млрд (+2,1% г/г) с прибылью на акцию в размере $0,61 (-12,4% г/г). Небольшой рост выручки ожидается на фоне увеличения онлайн-продаж и сезона предновогодних праздников. В Китае ожидаются двузначные темпы роста продаж, что сделает его ключевым для развития бизнеса Nike регионом. Тем не менее прогнозы для крупнейших рынков Северной Америки и Европы на фоне продолжения локдаунов и роста заболеваемости более пессимистичны. Акции компании за последние три месяца выросли на 15%, ожидания в отношении отчетности частично заложены в цене. На фоне возможного ухудшения показателей рентабельности и чистой прибыли акции способны скорректироваться. В результате создастся удобная точка для открытия позиции, так как долгосрочные перспективы за счет расширения ассортимента продукции и продолжения внедрения инновационных решений у Nike позитивны.