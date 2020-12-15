«Фридом Финанс»: Инвесторы переключились на дивидендные бумаги перед заседанием ЦБ

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Внешние рынки сегодня по большей части сохраняют оптимизм. Ключевые индексы США открылись в понедельник ростом в пределах 1% на фоне старта программы вакцинации. Первые партии препарата от Pfizer отправятся по больницам уже сегодня. Европа тоже торгуется в плюсе. Немецкий DAX набирает более 1% после сообщения о продлении дедлайна по переговорам между Лондоном и Брюсселем. Азиатские рынки сегодня разнонаправлены. Фонды развивающихся стран, отслеживающие динамику индекс MSCI Emerging markets корректируются, теряя около 0,5%.

Нефть в ходе торгов сегодня на время нырнула ниже планки $50, но уже к вечеру отыграла вверх выше $50,5. В пользу сырья по-прежнему играет вакцина, переговоры о Brexit и ожидания пакета помощи со стороны Конгресса США. Продолжение ралли на этой неделе возможно, но маловероятно. Ближайший уровень, до которого нефть сможет подняться относительно легко – $52 за баррель. Риски коррекции преобладают.

Индекс РТС довольно уверенно удерживается на многомесячных максимумах, прибавляя более 0,5%. Сегодня был протестирован уровень 1430, что открывает дорогу для подъема к 1450 пунктам. Такой сценарий может быть реализован в течение недели благодаря росту в нефти или очередному сильному притоку в фонды развивающихся стран. Однако во вторник мы ждем фиксации прибыли, которая фактически началась уже сегодня. От новых максимумов РТС довольно быстро отскочил вниз более чем на 10 пунктов, сохраняя незначительный прирост.

Индекс Мосбиржи пробился выше 3314 пунктов, что стало новым абсолютным пиком. К концу сессии индикатор потерял более 30 пунктов, что дает сигнал к локальной распродаже. Закрытие по индексу Мосбиржи может произойти в минусе по отношению к пятнице. Коррекция в пределах 50 пунктов назревает уже третью неделю. На вторник закладываем рабочий коридор 3250-3300 пунктов.

Рынок сегодня двигают преимущественно металлурги. Северсталь растет на 5,2%, ММК на 4,5%, НЛМК на 3,9%. Инвесторы по традиции обращают внимание на дивидендные бумаги перед заседанием ЦБ по ставке. Рынок не ждет сюрпризов, закладывая сохранение ставки, которая на данный момент оказывается ниже инфляции. На этом фоне потенциал вложений в облигации сокращается, ему на смену приходят идеи с консервативным сегментом акций.

В числе лидеров падения сегодня Московская биржа (-2,5%). Бумага просела после достижения очередного пика в конце прошлой недели. Потенциал среднесрочного снижения сохраняется. Ближайшая цель – 159 рублей за бумагу. Это на 3% ниже текущих значений. Уровень может быть взят в течение этой недели.

Доллар пребывают на локальном дне против рубля, динамика большую часть дня по-прежнему нисходящая. Новый минимум в этом сезоне по паре USD/RUB составил 72,8, что всего на 5 копеек ниже пятничной просадки. Позднее пара развернулась к росту. Сценарий отскока вверх остается наиболее вероятным для вторника и последующих сессий. Доллар, вероятнее всего, будет пробиваться в диапазон 73,5-74.

Евро растет на межбанковском рынке против доллара и, как следствие, быстрее отыгрывает свои потери против рубля. Сегодня торги идут в диапазоне 88,4-88,9. К концу дня основные колебания идут в верхней части данного диапазона, что указывает на стремление игроков зафиксировать прибыль после роста рубля. Данное движение, вероятнее всего, сохранится и во вторник, переместив пару EUR/RUB выше 89.