ПСБ: Не смогли удержаться у новых максимумов

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В понедельник российский фондовый рынок попытался продолжить восходящую динамику, однако не смог удержаться у новых исторических максимумов. К вечеру внешний фон для наших активов ухудшился. Основным фактором, способствовавшим продажам стала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть мраки Brent отступил на ниже 50 долларов за баррель на фоне понижения ОПЕК прогнозов по спросу на нефть на 2020 и 2021 года. При этом ситуация на западных фондовых площадках продолжила оказывать поддержку нашим акциям. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли до 0,9%, а в США после первых получаса торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,8% и 0,9% соответственно. На таком фоне к 18.10 мск индекс МосБиржи снизился на 0,6%, отступив в район 3258 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги МосБиржи и «префы» Сбербанка, упавши на 2,6% и 2,8%. Лучше рынка торговались Северсталь и НЛМК, прибавившие более 3%. Утром российский рынок смог продолжить восходящую динамику, что позволило индексу МосБиржи установить новые исторические максимумы чуть выше 3314 пунктов. Однако в дальнейшем рынок полностью растерял утренний рост и ушел на отрицательную территорию. Отметим, что рынок выглядит перегретым, в результате чего коррекция выглядит логичной – часть инвесторов желает зафиксировать прибыль по длинным позициям. Однако речи о полноценном снижении не идет, а улучшение внешней конъюнктуры может привести к возвращению индекса МосБиржи к максимумам понедельника.

На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся н 0,4%, поднявшись в район 73,3 рубля, евро прибавил 0,5%, торгуясь в районе 88,9 рубля. Отметим, что ослаблению рубля способствовала как ситуация на рынке энергоносителей, так и динамика ведущих валют развивающихся стран, которые сегодня умеренно снизились. В результате, пара доллар/рубль отыграла отметку 73 рубля. В случае улучшения внешнего фона, долларовые «медведи» могут попытаться вновь пробить эту поддержку и закрепиться под ней. В случае если им это удастся, вырастет вероятность продолжения негативной динамики доллара и отступления к нижней границе диапазона 70-73 рубля.