ИАЦ «Альпари»: Рынок ушел в минус

Российский фондовый рынок понедельник все же сполз в минус, но пока эти продажи и продажами-то назвать язык не поворачивается. Так, легкая коррекция. Индекс МосБиржи снизился к 3254 пунктам и может отойти к 3250-3275 пунктам. Индекс РТС торгуется вечером возле 1398 пунктов и способен оставаться в пределах 1385-1410 пунктов.

Весь вечер инвесторы и особенно внимательные участники ждут обновленного релиза ОПЕК, в котором должно бы содержаться какое-то чудо. Чудес не бывает, даже если речь идет о картеле: ОПЕК чуть поднять планку в отданиях прогнозов по спросу на нефть в 2020 году за счет улучшенных (о неожиданность) данных со стороны реального сектора в III квартале. Более - ничего. Баррель Brent торгуется около $50,16, рост присутствует, но без фанатизма.

В фокусе биржевого внимания сегодня акции металлургических компаний - в последнее время они частенько обращают на себя внимание. Бумаги «Северстали» рванули к пику на уровне 1294 руб., а вместе с ММК и НЛМК в дальнейшем могут стать неплохой основой и для базиса внутри инвестиционного портфеля, и для дивидендной истории.

У бумаг «Магнита» сейчас новая попытка пойти на взлет, и она выглядит еще более впечатляющей, чем первая. Сегодня обновлялась шикарная цель на уровне 5549 руб., и если бумаге удастся закрепиться над 5520 руб. по итогам дня, завтра смоем увидеть новую атаку, теперь уже на 5600 руб. По крайней мере, то было бы красиво.

Доллар США к вечеру усилил наступление на рубль, который здорово расслабился в последнее время. Доллар торгуется по 73,29 руб. и может подрасти к 73,50. Как говорилось неоднократно, текущие курсы валют выглядят неадекватно сложившейся ситуации, и как только биржевые эмоции сойдут на нет (коридор затмений тоже подходит к концу), валюты выровняются. Евро стоит 88,94 руб. и пока может оставаться в границах 88,80-90,50 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»