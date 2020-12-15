«Фридом Финанс»: ОПЕК поддержала цену на нефть

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была разнонаправленной. Индекс Московской биржи обновил максимум в начале дня, но скорректировался к вечеру, РТС ушел ниже психологически значимой отметки 1 400 пунктов. Лидерами роста стали акции ВСМПО (+6,36%). После роста накануне просели префы Мечела (-4,92%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 72,90-73,90, поскольку нефть опустилась ниже $50 за баррель.

ОПЕК скорректировала оценку рынка. Оценка сокращения добычи в странах, не входящих в организацию, пересмотрена менее чем на 0,1 млн баррелей в день, до 2,5 млн. Этот фактор способствовал отскоку цены на нефть после ее резкой коррекции на новостях о неопределенности в отношении Brexit и жестком карантине в Германии на Рождество и Новый год. Полагаем, что у ЕС и Великобритании высокие шансы договориться по будущим соглашениям, если не до конца года, то в первом квартале будущего. Карантин также будет иметь ограниченное влияние на потребление углеводородов, поскольку крупные потребители не прекратят работу. Ожидаем, что цена на нефть удержится вблизи $50 за баррель Brent.

Ожидаем смешанную динамику. В фокусе нет важных событий. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3230-3280 пунктов. Пара USD/RUB будет торговаться в пределах 72,9-73,7.