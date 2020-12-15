ИАЦ «Альпари»: ОПЕК ослабил позиции рубля

В понедельник, 14 декабря, торги по рублевым парам завершились ростом. По итогам дня рубль подешевел ко всем основным валютам на фоне резкого снижения цен на нефть. Пара доллар/рубль повысилась на 1,27%, до 73,87 руб., евро/рубль – на 1,45%, до 89,69 руб., фунт/рубль – на 1,42%, до 97,90 руб. Баррель Brent снижался до $49,19 (-3,05$).

Нефть

ОПЕК понизила прогноз спроса на нефть на 1 млн баррелей на 2021 год. Мировой спрос на нефть оценивается в 95,89 млн баррелей в сутки против раннего прогноза 96,26 млн баррелей в сутки. Также негативное влияние на нефтяной рынок и британский фунт оказала новость по коронавирусу. Министр здравоохранения Британии Хэнкок заявил, что в последние дни обнаружен новый штамм коронавируса. Лондон может ужесточить ограничения на фоне дальнейшего роста заболеваемости коронавирусом. Во вторник, 15 декабря, на торгах в Азии нефть находится в минусе, но выше $50 за баррель.

Валютный рынок

Пара доллар/рубль восстановилась до 73,87 руб. Цена встретилась с важным уровнем сопротивления, отбилась от него, и сейчас за один доллар дают 73,56 руб. Продавцам нужно как можно быстрее вернуть курс под уровень 73,40 руб., иначе закрепление цены выше 74,25 откроет покупателям дорогу к уровню 76 руб. Так как рубль укрепляется шесть недель подряд, то отскок курса доллара может быть таким же стремительным, как и снижение. По паре доллар/рубль ожидается движение в диапазоне 72,80-74,00 руб. Следим за новостями о коронавирусе и Брекзите.

Фондовый рынок

14 декабря индекс МосБиржи с открытия обновил исторический максимум на 3314,20. Семь часов покупатели пытались подняться выше, но были вынуждены отступить. Ухудшилась ситуация на мировых рынках, вызвав коррекционное движение. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился 0,66%, до 3254,83 пункта.

Снижение акций и индекса вызвало резкое падение цен на нефть после публикации доклада ОПЕК. Новости из Британии и США о локдаунах только усилили давление на российский рынок. Во вторник ожидается продолжение нисходящей коррекции до 3220 пунктов. Если уровень 3200 не устоит, то российский фондовый рынок войдет в затяжную нисходящую коррекцию с целью в районе 3050.

Индекс РТС за вчерашний день потерял 1,04%. Как и по индексу Мосбиржи по нему ожидается продолжение нисходящей коррекции. Первая значимая поддержка находится на уровне 1390 пунктов, вторая – на 1370 пунктов. Первая поддержка вряд ли устоит.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»