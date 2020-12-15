Комментарии

ПСБ: Настроения на рынках на утро вторника оцениваем, как негативные

Сегодня в начале дня ожидаем попыток коррекционного роста рубля по отношению к основным мировым валютам, в результате, пара доллар/рубль отступит в район 73,6 рубля

Учитывая внешний фон, сегодня утром ожидаем преобладания продаж в российских акциях, что приведет к снижению индекса МосБиржи в район 3230 пунктов

В понедельник ОФЗ продолжили консолидироваться на достигнутых уровнях, не реагируя на ослабление рубля

MVIS изменил решение по TCS (-), включив GDR группы в индекс MVIS Russia по итогам пересмотра - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Включение расписок в индекс - положительный факт, позволяющий увеличить пул институциональных клиентов. По оценкам, пассивный приток в акции TCS после включения составит порядка 52 млн долл.

ПАО «Промсвязьбанк»


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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