ПСБ: Настроения на рынках на утро вторника оцениваем, как негативные
Сегодня в начале дня ожидаем попыток коррекционного роста рубля по отношению к основным мировым валютам, в результате, пара доллар/рубль отступит в район 73,6 рубля
Учитывая внешний фон, сегодня утром ожидаем преобладания продаж в российских акциях, что приведет к снижению индекса МосБиржи в район 3230 пунктов
В понедельник ОФЗ продолжили консолидироваться на достигнутых уровнях, не реагируя на ослабление рубля
MVIS изменил решение по TCS (-), включив GDR группы в индекс MVIS Russia по итогам пересмотра - (ПОЗИТИВНО)
НАШЕ МНЕНИЕ: Включение расписок в индекс - положительный факт, позволяющий увеличить пул институциональных клиентов. По оценкам, пассивный приток в акции TCS после включения составит порядка 52 млн долл.
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