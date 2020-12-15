ПСБ: Вакцинная эйфория продолжит поддерживать цены на нефть

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Нефть Brent, после достижения максимумов марта, на сегодняшнее утро находится под давлением: прогнозы ОПЕК по спросу несколько охладили пыл спекулянтов. Так, по сравнению с прошлым прогнозом картель ухудшил ожидания по спросу на 2021 г. на 0,35 млн барр./день (рост на 5,9 млн барр./день, до 96,89 млн барр./день) из-за неопределенности влияния пандемии коронавируса на транспортный сектор, особенно в 1П. Сегодня в фокусе статданные от API, в среду - от Минэнерго США. Ожидается небольшое снижение запасов сырой нефти при росте запасов дистиллятов.

Несмотря на более слабые ожидания ОПЕК, мы считаем, что оптимизм инвесторов на фоне быстрого старта вакцинации продолжит тянуть за собой и спрос на рисковые активы. Сегодня ждем, что Brent останется в зоне 50-52 долл./барр.