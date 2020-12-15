«Фридом Финанс»: Рынок остается в растущем тренде

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск повысился на 0,1% при поддержке цен на нефть, несмотря на снижение на фондовом рынке США, которое, по-видимому, было вызвано ужесточением карантинных ограничений в Германии. Драйвером роста выступает активное усиление инфляционных ожиданий, ориентиры требуемой доходности вложений и повышение прогноза цен нефть. В свою очередь, активизация карантинных ограничений в ведущей экономике ЕС, на мой взгляд, выступает как инструмент нерыночного, искусственного по характеру подавления социально-экономической активности, который косвенно способствует уменьшению инфляционных рисков в экономике.

На фоне опасений относительно влияния карантинных ограничений на показатели бизнеса и экономики сегодня, как и вчера вечером, хуже рынка торгуются акции Аэрофлота, а также индексные бумаги Сбербанка.

Лучше рынка выглядят бумаги Ленты, возможно, отражая традиционное улучшение ожиданий по поводу динамики маржи прибыли и выручки на фоне повышения прогнозов ВВП и ИПЦ. С учетом улучшения макроэкономических прогнозов, в том числе официальных, текущий консенсус по чистой прибыли компании, закладывающий ее на уровне 13 млрд руб., выглядит слишком консервативным.

Акции ВСМПО – Ависма отыгрывают повышением заявление менеджмента о том, что ее выручка в 2020 году сократится на 25%, хотя план по производству титана был снижен на треть — с 39 тыс. тонн до 26,5 тыс. тонн. Одновременно стало известно о цели компании довести EBITDA до $1 млрд к 2023-2024 годам, что означает повышение показателя на впечатляющие 20% в год.

Краткосрочные риски для покупателей существенно повысились, но рынок остается в растущем дневном и недельном тренде, поэтому я прогнозирую сохранение позитивной динамики до конца торгового дня. Ориентир по закрытию для индекса Мосбиржи: 3205-3310 пунктов, для пар USD/RUB и EUR/RUB: 72,70-73,60 и 88,20-89,30 соответственно.