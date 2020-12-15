Россельхозбанк принял участие в XVIII Российском облигационном конгрессе

В Санкт-Петербурге при поддержке Россельхозбанка прошел XVIII Российский облигационный конгресс - крупнейшая в России конференция в области долговых ценных бумаг и одно из крупнейших мероприятий в области финансовых рынков. Анна Кузнецова, заместитель Председателя Правления РСХБ выступила модератором круглого стола «Корпоративные облигации: итоги года».

Конференция является крупнейшим в России мероприятием в области рынка долговых ценных бумаг и одним из самых значимых событий в области финансовых рынков. Участники обсудили актуальные темы по вопросам корпоративных облигаций: выход новых эмитентов на рынок облигаций в условиях минимальных ставок, новые типы инструментов и изменение условий налогообложения, выход новых российских и иностранных эмитентов на публичный рынок, а также подвели итоги 2020 года.

По мнению Анны Кузнецовой, 2020 год был успешным для финансового рынка благодаря большой поддержке экономики, низкой ключевой ставке, а также притоку новых клиентов и денег на рынок. Она отметила, что сегодня доля розничных инвесторов возрастает и составляет в общем объеме размещений – 19%, на вторичных торгах – 12%. За счет низких ставок по депозитам наблюдается большой приток как в количестве инвесторов, так и в объеме денег на рынке облигаций.

«Сегодня наблюдается тренд ухода физических лиц с депозитов на рынок облигаций. На мировых рынках физические лица не так активно инвестируют в облигации, как в России. Но для инвестиционной составляющей сбережений в портфеле физических лиц есть потенциал. На развитых рынках от 20% до 50% населения страны имеют в своем портфеле инвестиционные продукты. Если посмотреть на развивающиеся рынки, то, например, в Турции – это 1,4% проникновения, в Индии – 1,7%, в России – 5,6%, а в Китае – 10,6%. Следующий год может оказаться годом притока новых денег физических лиц, потенциал для этого есть», - сказала Анна Кузнецова.

Она отмечает, что на рынке облигаций сохраняется и потенциал для прихода новых компаний. По ее оценкам, примерно 25% от размещаемых в течение года эмитентов выходят на рынок либо впервые, либо после большого перерыва – 7-10 лет.

Говоря о тенденциях на фондовом рынке Анна Кузнецова отметила рост использования ипотечных облигаций, облигаций ESG, структурных облигаций. «Я верю в развитие ESG в России и в мире, мы только в начале пути и осознанность у российских инвесторов в отношении ответственных инвестиций только зарождается. Этот год показал важность тематики охраны окружающей среды и здоровья и это подтолкнет рынок к тому, что инвесторы будут рублем голосовать за ESG направление», - отметила она.