«Фридом Финанс»: Инвесторы не получили прививку оптимизма

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 14 декабря американские фондовые индексы завершили разнонаправленно. Индекс S&P 500 опустился на 0,44%, до 3647 пунктов, Dow Jones потерял 0,82%, а NASDAQ прибавил 0,50%. К закрытию позиций привела угроза новых антикоронавирусных ограничений. Циклические сектора выглядели наиболее слабыми на этом фоне, технологический был среди лидеров и прибавил 0,41%, но растерял большую часть роста к концу дня.

* Alexion Pharmaceuticals (ALXN: +29,2%) будет поглощена AstraZeneca (AZN: -7,8%) за денежные средства и акции AZN на общую сумму $39 млрд.

* Испытательный полет Virgin Galactic (SPCE: -17,4%) в выходные прервался из-за потери связи между ракетой и наземным компьютером.

* Акции Pfizer (PFE: -4,6%) оказались под давлением в день начала использования ее антиковидной вакцины в США, так как инвесторы решили зафиксировать прибыль.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно позитивную динамику. Джозеф Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для окончательной победы в президентской гонке. Впрочем, снятие политической неопределенности уже было отражено в котировках. Накануне группа сенаторов от демократов и республиканцев, как и ожидалось, представила обновленный пакет мер поддержки экономики объемом $908 млрд, состоящий из двух частей. Впрочем, инвесторов это событие не слишком воодушевило. Скепсис в отношении способности законодателей прийти к компромиссу сохраняется, хотя определенный прогресс в переговорах присутствует.

Официальный старт вакцинации от коронавируса в США вызвал коррекцию и в акциях разработчиков вакцины Pfizer и BioNTech, и на широком рынке в целом. Именно такой сценарий мы прогнозировали накануне. Впрочем, у слабости фондового рынка есть и другая причина. Инвесторы опасаются, что власти будут вынуждены объявить о новых ограничительных мерах перед Рождеством, так как число госпитализированных с коронавирусом превысило 110 тыс. Строгий карантин в Нью-Йорке может привести к краткосрочной коррекции на фондовом рынке.

* Азиатские фондовые площадки закрылись разнонаправленно. Японский Nikkei прибавил 0,17%, китайский CSI300 поднялся на 0,21%, гонконгский Hang Seng потерял 0,69%. Европейские индексы в зеленой зоне. EuroStoxx 50 растет на 0,5%.

* Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис колеблется у 0,90%. Фьючерс на нефть Brent держится выше $50. Золото растет до $1845.

Ожидаем, что S&P 500 проведет торговую сессию в диапазоне 3620-3680 пунктов.

Публикации значимой макростатистики сегодня не запланировано.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 64 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году.

Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса начинает снижаться благодаря перспективам массовой вакцинации.

Технически S&P 500 склонен к консолидации, при этом присутствует риск более глубокой коррекции. Накануне индекс широкого рынка протестировал психологически значимый уровень 3700 пунктов, но не смог преодолеть его, поэтому рекомендуем проявить осторожность. Индикатор MACD продолжает демонстрировать негативные сигналы: переход на отрицательную территорию с «медвежьей» дивергенцией. Ближайшей поддержкой для S&P 500 выступает уровень 3600 пунктов.