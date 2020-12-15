«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи находится в поисках нового равновесия

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Мировые рынки акций вернулись к более уверенному росту. Ключевые индексы США прибавляют до 1% в преддверие решения FDA по вакцине. Новости о возможном ужесточении режима в Нью-Йорке, как ни странно, подхлестнула склонность инвесторов к риску в связи с тем, что выросли шансы на более быстрое принятие стимулирующих мер со стороны Конгресса. Европейские индексы тоже преимущественно растут - до 1%. Азиатские торги закрылись коррекцией после выхода данных по безработице и промышленному производству в Китае – в рамках прогнозов. Индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets в слабом плюсе.

Нефть удерживается выше $50 за баррель марки Brent четвертую сессию подряд. На данное положение нисколько не повлияли тревожные прогнозы от Международного Энергетического Агентства и ОПЕК, которые видят риски замедляющегося спроса на энергоносители. Основными факторам продержки служат ожидания новой ликвидности со стороны законодателей и регулятора США, а также вакцинация. Ожидаем в среду консолидации нефти в диапазоне $49,5-50,5.

РТС перешел к небольшой коррекции, которая по большей части совершилась еще накануне вечером. Индекс сегодня торгуется в диапазоне 1380-1410 и к концу сессии сохраняет даунтренд. В среду можем увидеть плавный спуск к 1370, на которых рынок может закрепиться до конца недели. Поводом для выхода на новые пики пока не видим, но и жесткой коррекции на горизонте не просматривается.

Индекс Мосбиржи также отошел от вчерашних максимумов и сейчас находится в поисках нового равновесия. К концу вторника он его нащупал на уровне 3250 пунктов, что на 2% ниже вчерашних пиков. Потенциал дальнейшего снижения ограничен в связи с рисками ослабления рубля. Рост курсов базовых валют поддержит рынок, и по индексу Мосбиржи наиболее вероятным на ближайшую сессии является движение в диапазоне 3250-3300 пунктов.

В числе ликвидных бумаг сегодня лидируют в плане роста Сафмар (+3,8%), Полюс (+3,6%) и Лента (+3,3%). В случае с первой бумагой на интерес инвесторов могли повлиять новости о выкупе 10%-ной доли «М.Видео» у кипрских структур Саида Гуцериева. На схему владения кардинальным образом эта сделка не повлияет. Учитывая позитивную динамику показателей ретейлера в этом году, в том числе то, что сеть смогла перевести в онлайн свыше половины своего оборота, наличие «М.Видео» в портфеле «Сафмар» позитивно для холдинга в целом.

Пауза в укреплении рубля оказалась недолгой. Во вторник мы снова видим небольшой рост российской валюты. Доллар не достиг новых минимумов, однако сейчас все больше консолидируется вблизи отметки 73,5. Отрасти выше 74 валюте США не удается почти неделю. В среду ожидаем небольшие колебания около текущих отметок. Евро растет против доллара, но падает в паре с рублем. Торги идут в коридоре 89-89,7. В среду ожидаем движение в пределах 89-90.