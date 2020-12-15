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ИАЦ «Альпари»: Рынок потерял ориентиры

К вечеру вторника на российском фондовом рынке настроения как будто раздвоились. Новых и чрезвычайно интересных факторов на площадке не появилось, а старые уже учтены в котировках. Остается только консолидация рядом с достигнутыми уровнями.

Индекс МосБиржи к вечеру торгует возле 3247 пункта и может двигаться в границах 3240-3255 пунктов. Индекс РТС чуть сполз и торгуется около 1389 пунктов, может провести ближайшее время в рамках 1380-1395 пунктов.

В лидерах спроса сегодня фигурируют акции «Ленты» — населению, фактически, перед новогодними праздниками больше и некуда податься, кроме их торговых точек и конкурентов. Очень неплохо смотрятся во вторник бумаги «Полюс Золота» — второй день подряд акции положительно корректируются после обновления локального «дна». Если здесь удастся закрепиться выше 14900 руб., то новой целью отскока станет 15050 руб.

Вниз полетели котировки «Аэрофлота», где снижение наблюдается восемь дней подряд. Сейчас бумага готова пробить вниз локальную поддержку на уровне 69,80 руб., и тогда откроется дорога к 69,50 руб.

Доллар США к вечеру балансирует около 73,61 руб., краткосрочный торговый коридор заключён в рамки 73,50-73,85 руб. Евро стоит 89,47 руб., в ближайшее время может оставаться в коридоре 89-90 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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