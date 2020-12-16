ПСБ: Снизились, несмотря на улучшение внешнего фона

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Во вторник российский фондовый рынок умеренно снизился, несмотря на улучшение внешнего фона в ходе торгов. Так, к вечеру рынок энергоносителей смог отыграть потери и перейти к росту, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся в район 50,8 доллара за баррель. Плюс к этому, неплохую динамику продемонстрировали западные площадки. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1%, а в США в ходе первого часа торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,4% и 0,5%, отыграв большую часть потерь понедельника. Однако этого не хватило российскому рынку для восстановления, в результате чего к закрытию индекс МосБиржи потерял 0,2%, отступив ниже 3250 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Детского Мира и Банка Санкт-Петербург, упавшие на 4,6% и 3,5% соответственно. Из высоколиквидных бумаг выделим снижение Норильского никеля и Лукойла, потерявших чуть менее 2%. Лучше рынка торговались Лента и Полюс, прибавившие 4,5% и 4%. Отметим, что мировые рынки смогли достаточно быстро оправиться от новостей о возможном локдауне в Нью-Йорке, «придавивших» вчера американские акции, и перейти к восстановлению. Но российскому рынку так и не удалось вернуться к росту. Однако улучшение внешней конъюнктуры уже в ближайшие сессии может привести к активизации покупок и возвращению индекса МосБиржи в диапазон 3250-3350, который, на наш взгляд, остается актуальным на текущую неделю.

На валютной секции Московской биржи рубль смог отыграть часть потерь понедельника, укрепившись к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар снизился на 0,3%, отступив в район 73,6 рубля, евро потерял 0,2%, торгуясь чуть ниже 89,5 рубля. Отметим, что кроме подъема рынка энергоносителей, поддержку рублю в рамках сегодняшней сессии оказало умеренное укрепление валют развивающихся стран. При этом пара доллар/рубль продолжает движение в диапазоне 73-75 рублей. На наш взгляд, до конца недели американская валюта сохранит позиции в данном коридоре, но не оставит попыток тестирования его нижней границы, которая выступает ближайшей поддержкой для доллара.