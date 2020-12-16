«Фридом Финанс»: В фокусе заседание ФРС

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста стали акции ИСКЧ (+9,69%). Скорректировались после повышения накануне префы БСП (-3,54%). Пара USD/RUB колебалась в диапазоне 73,30-73,90.

Сбербанк (-0,96%) спрогнозировал экономические риски при введении цифрового рубля. На наш взгляд, векторы обозначены правильно, но сами риски преувеличены. Конвертируемость цифрового рубля ограничивать не планируют. На корсчетах и в резервах вполне могут учитываться активы в форме блокчейн, а для реальных расчетов, вероятнее всего, продолжат использовать традиционную форму денег. Создание валютных блокчейн-платформ не исключает появления инструментов денежного рынка для работы с цифровой валютой, построенных, в частности, на технологии доверенной цепочки, например цифровых закладных. Ведущие банки, скорее всего, первыми получат возможность работать с такими инструментами в своеобразной «песочнице». Возможно, они уже ведут разработки в этой области. В ближайшие пару лет, на наш взгляд, риск повышения ставок из-за внедрения блокчейн-платформ отсутствует.

Ожидаем смешанную динамику. В фокусе заседание ФРС. Рынок предполагает, что регулятор не будет менять ставку, но нельзя исключать расширения мер монетарного стимулирования по примеру ЕЦБ, который предпринял соответствующие шаги неделей ранее. Вероятна также реализация сценария ослабления доллара к евро до 1,22. Пара USD/RUB на этом фоне может опуститься до нового минимума с августа — в район 72,20. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3230-3280 пунктов.