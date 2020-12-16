ИАЦ «Альпари»: Рубль удерживает позиции в районе 73,50 руб. за доллар

Во вторник, 15 декабря, рубль подешевел по отношению к британскому фунту, укрепился к доллару и единой валюте. Укреплению рубля способствовали рост нефтяных котировок на фоне оптимизма в связи с массовой вакцинацией против COVID-19 и переговоры о стимулировании американской экономики в объеме $908 млрд. Пара доллар/рубль снизилась на 0,65%, до 73,39 руб., евро/рубль — на 0,51%, до 89,23 руб. Пара фунт/доллар повысилась на 0,80%, до 98,68 руб.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США сообщило, что безопасность вакцины против COVID-19 компании Moderna безопасна. Регулятор собирается в пятницу одобрить вакцину. Власти Германии 23 декабря выдадут разрешение на применение вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

Заседание по пакету мер стимулирования в США продолжается. В переговорах наблюдается прогресс. Участники рынка ожидают, что на этой неделе демократы и республиканцы примут его.

Кроме вышеперечисленных факторов поддержку рублю оказало общее ослабление доллара США. Его позиции пошатнулись на фоне укрепления британского фунта. Курс британского фунта вырос на 1,42% до 1,3469. Рост вызвали новости о том, что Британия и Европейский союз на этой неделе заключат соглашение по торговле после Brexit. На этом фоне рубль подешевел на 0,80%, до 98,68 руб.

В среду, 16 декабря, на торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется в небольшом минусе (-0,16%). Баррель нефти стоит $50,63. Несмотря на слабый отчет Американского института нефти, покупатели могут спокойно двигаться к уровню $51,65. Пара доллар/рубль лежит на поддержке 73,30 руб. Продавцам нужно сегодня закрепиться под ним, иначе цена обратно вернется к уровню 74,10 руб. При закрытии дня выше 74 руб. покупателям откроется дорога к уровню 74,60 руб.

Во вторник индекс РТС снизился на 0,55%, до 1390,46 пункта, индекс МосБиржи — на 0,21%, до 3248,11 пункта. Торги начались с роста индексов, а на американской сессии растеряли всю прибыль и окрасились в красный цвет. Факторами для роста выступала массовая вакцинация и рост цен на нефть. В то же время участники рынка продавали акции из-за введения жестких ограничительных мер во многих странах.

Нисходящая динамика по российским фондовым индексам может сохраниться до конца недели. В среду по индексу РТС ожидается снижение до уровня 1370, по индексу Мосбиржи — до 3200 пунктов.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»