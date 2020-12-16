Комментарии

ПСБ: Доллар может сделать еще один шаг к 73 рублям

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился нейтральный внешний фон. Так, на рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает торговаться выше 50,5 доллара за баррель, а валюты развивающихся стран удерживают позиции у уровней вчерашнего закрытия. На таком фоне ожидаем перехода рубля в консолидацию к основным мировым валютам, в результате чего пара доллар/рубль в начале сессии сохранит позиции в районе 73,4 рубля.

В дальнейшем национальная валюта может перейти к укреплению на фоне попыток продолжения роста на рынке энергоносителей. В результате, в рамках сегодняшних торгов доллар сделает еще один шаг к отметке 73 рубля. Отметим, что до конца недели ожидаем сохранения американской валютой позиций в диапазоне 73-75 рублей с попытками пробоя его нижней границы.

Напомним, что по итогам вторника рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар снизился на 0,7%, отступив ниже 73,4 рубля, евро потерял 0,5%, закончив день в районе 89,2 рубля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги