ПСБ: Индекс МосБиржи вернется в диапазон 3250-3350 пунктов

Роман Антонов, главный аналитик ПСБ

Мировые фондовые площадки вчера смогли вернуться к росту. Ключевые американские индексы прибавили по итогам торгов более 1%. Поводом послужили сообщения о скором принятии пакета помощи американской экономике размером в $748 млрд. Инвесторы все больше уверены в том, что стимулы могут быть согласованы до конца текущего года. Кроме этого, несколько лучше ожиданий оказались данные по пром. производству в Штатах: +0,4% при +1,1% месяцем ранее.

Сегодня в фокусе участников рынков итоговое заседание ФРС, на котором помимо обновленных прогнозов по экономике ожидается продление программы выкупа облигаций. На сантимент в течение сегодняшних торгов способен повлиять выход предварительных PMI в ЕС и США. Деловая активность в сфере услуг из-за ограничений в связи с распространением Covid-19 может продолжить ухудшаться. Поэтому внимания заслуживают и данные по розничным продажам в США. Инвесторы сегодня скорее всего предпочтут занять выжидательную позицию.

В целом настроения на мировых рынках в середине недели улучшились. Поводы для роста и риски остаются прежними. Ведущие азиатские площадки растут, отыгрывая динамику в США. Фьючерсы на основные американские индексы торгуются около нуля. Цены на нефть Brent удерживаются вблизи 50 долл./барр.

Российский фондовый рынок вчера провел волатильную торговую сессию, индекс МосБиржи (-0,2%) завершил день умеренным снижением. По нашему мнению, сегодня индекс МосБиржи сохраняет потенциал для возобновления роста и перехода в середину диапазона 3250-3300 пунктов, чему будут способствовать стабильные цены на нефть и умеренно-позитивные настроения на рынках. При этом в течение дня добавить волатильности могут слабые предварительные данные по деловой активности в ЕС и США. Отметим, что сегодня последний день с дивидендами торгуются акции Лукойл, X5 Retail Group и Юнипро.