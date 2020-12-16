Комментарии

ПСБ: Сегодня важным событием для рынков будут итоги заседания ФРС

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ вчера осталась в диапазоне 5,80 - 5,85% годовых. Внешний фон, а также данные по инфляции и ожидания по ключевой ставке ЦБР пока не дают поводов для выхода ОФЗ из бокового диапазона. Несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом, оптимизм в отношении гособлигаций развивающихся стран поддерживает приток дешевой ликвидности на глобальный рынок, а также надежды на успехи вакцинации от Covid19.

Минфин РФ сегодня на аукционах предложит 5-летние классические ОФЗ-26234 и инфляционный выпуск ОФЗ 52003 с погашением в июле 2030 г. На последних аукционах спрос инвесторов на длинные ОФЗ с фиксированным купоном был довольно слабым. Российские игроки уже довольно сильно нарастили свои портфели в этом году. Комбинация среднесрочных гособлигаций и линкера в текущей конъюнктуре выглядит наиболее интересно.

Сегодня на динамику рублевых облигаций будут влиять итоги заседания ФРС и предварительные индексы PMI в США и Еврозоне. Готовность ФРС продолжать проводить стимулирующую монетарную политику длительное время будет поддерживать спрос на рисковые активы.

Дмитрий Монастыршин
Главный аналитик
ПАО «Промсвязьбанк»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги