ПСБ: Сегодня важным событием для рынков будут итоги заседания ФРС

Доходность 10-летних ОФЗ вчера осталась в диапазоне 5,80 - 5,85% годовых. Внешний фон, а также данные по инфляции и ожидания по ключевой ставке ЦБР пока не дают поводов для выхода ОФЗ из бокового диапазона. Несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом, оптимизм в отношении гособлигаций развивающихся стран поддерживает приток дешевой ликвидности на глобальный рынок, а также надежды на успехи вакцинации от Covid19.

Минфин РФ сегодня на аукционах предложит 5-летние классические ОФЗ-26234 и инфляционный выпуск ОФЗ 52003 с погашением в июле 2030 г. На последних аукционах спрос инвесторов на длинные ОФЗ с фиксированным купоном был довольно слабым. Российские игроки уже довольно сильно нарастили свои портфели в этом году. Комбинация среднесрочных гособлигаций и линкера в текущей конъюнктуре выглядит наиболее интересно.

Сегодня на динамику рублевых облигаций будут влиять итоги заседания ФРС и предварительные индексы PMI в США и Еврозоне. Готовность ФРС продолжать проводить стимулирующую монетарную политику длительное время будет поддерживать спрос на рисковые активы.

Дмитрий Монастыршин

Главный аналитик

ПАО «Промсвязьбанк»