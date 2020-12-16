ПСБ: Настроения на мировых рынках в середине недели улучшились

Инвесторы сегодня перед заседанием Федрезерва скорее всего предпочтут занять выжидательную позицию

Ожидаем перехода рубля в консолидацию к основным мировым валютам, в результате чего пара доллар/рубль в начале сессии сохранит позиции в районе 73,4 рубля

Сегодня индекс МосБиржи сохраняет потенциал для возобновления роста и перехода в середину диапазона 3250-3300 пунктов

Доходность 10-летних ОФЗ остается в боковом диапазоне 5,80 - 5,85% годовых

Дивдоходность Норникеля (ПОКУПАТЬ) после 2022г вряд ли останется двузначной – Компания - (НЕГАТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: В связи с реализацией масштабной инвестиционной программы в ближайшие годы Норникель планирует по истечении акционерного соглашения в 2022г изменить дивидендную политику, привязав дивиденды не к EBITDA, а к свободному денежному потоку. Это приведет к снижению размера выплат, но позволит избежать увеличения долговой нагрузки в случае реализации рисков. Наращивать долг для сохранения выплаты высоких дивидендов компания не планирует. Высокие дивиденды (дивдоходность 11-12%) – один из факторов инвестиционной привлекательности Норникеля помимо уникальной сырьевой базы, роста спроса на металлы и крепкого финансового положения. В случае же пересмотра дивполитики дивидендная доходность может снизиться в район 6-7%, что, впрочем, может быть компенсировано ростом масштабов производства и повышения эффективности.

ПАО «Промсвязьбанк»