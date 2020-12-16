«Фридом Финанс»: В фокусе сразу два драйвера роста

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 15 декабря американские фондовые индексы завершили на положительной территории. Индекс S&P 500 вырос на 1,29%, до 3695 пунктов, Dow Jones поднялся на 1,13%, NASDAQ – на 1,25%. Главным позитивным драйвером выступили оптимистичные ожидания в отношении нового пакета фискальной поддержки. Усиление аппетита к риску позволило всем 11 секторам закрыться в зеленой зоне. Технологический сектор стал одним из лидеров роста, прибавив 1,61%, локомотивом выступили акции Apple.

* По сообщениям СМИ, Apple (AAPL: +5%) планирует увеличить производство iPhone на 30% г/г на фоне сильного спроса на новые модели iPhone 12 Pro.

* Фармкомпания Eli Lilly (LLY: +6%) представила сильные прогнозы на 2021 год и объявила о сделке по покупке Prevail Therapeutics (PRVL: +82%) за $1 млрд.

* Китайская корпорация Baidu (BIDU: +13,8%) рассматривает выход на рынок электромобилей и ведет переговоры с автопроизводителями

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно позитивную динамику. В центре внимания два потенциальных драйвера роста: прогресс в переговорах американских законодателей по новому пакету экономической поддержки и итоги заседания ФРС. Конгрессмены продолжают активное обсуждение законопроекта о мерах помощи экономике. В настоящий момент наиболее вероятно принятие пакета объемом около $750 млрд. Этот вариант исключает наиболее спорные аспекты, препятствовавшие достижению компромисса последние полгода. Законодатели планируют провести голосование на этой неделе, одновременно утвердив и другие статьи расходов, включая продление финансирования правительства. Участники рынка придерживались консервативных оценок в отношении сроков принятия новых мер фискальной поддержки, поэтому положительное решение по этому вопросу еще не учтено в котировках. Однако предупреждаем, что риск появления разногласий между сенаторами сохраняется.

От Федрезерва ожидается повторение риторики предыдущих заседаний, активные действия регулятора маловероятны, как и изменения долгосрочных прогнозов по ставке. Джером Пауэлл вновь подчеркнет важность фискальной политики. Параметры программы покупки гособлигаций, скорее всего, изменены не будут, но сама эта программа может быть продлена, что поддержит оптимизм на рынках.

* Азиатские фондовые площадки закрылись в плюсе. Японский Nikkei прибавил 0,26%, китайский CSI300 поднялся на 0,18%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,97%. Европейские индексы в зеленой зоне. EuroStoxx 50 повысился на 1%.

* Аппетит к риску усиливается. Ставка по 10-летним трежерис поднимается до 0,92%. Фьючерс на нефть Brent растет до $50,9. Золото дорожает до $1864.

Ожидаем, что S&P 500 сегодня протестирует уровень 3710 пунктов и попытается закрепиться выше него.

Сегодня будет опубликован базовый индекс розничных продаж за ноябрь. Консенсус-прогноз закладывает повышение на 0,1% после 0,2% за октябрь. Замедление роста потребления вызвано ограничениями на работу баров и ресторанов в ряде штатов. Кроме того, присутствует риск ухода показателя в отрицательную зону, несмотря на влияние предпраздничных распродаж в «черную пятницу». Ожидается, что офлайн-продажи сократились, а онлайн – выросли, но чистый эффект остается неопределенным.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 64 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса начинает снижаться благодаря перспективам скорого начала массовой вакцинации.

Технически S&P 500 склонен к консолидации. Риск более глубокой коррекции становится меньше. Уровень 3645 пунктов (максимум 9 ноября), служивший ранее сопротивлением, стал важной поддержкой для индекса широкого рынка. Для выхода из консолидации и продолжения восходящего движения индексу необходимо закрепиться выше 3710 пунктов. В этом случае индекс S&P 500 преодолеет долгосрочную трендовую линию, которая ранее ограничивала покупателей.