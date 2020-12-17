ИАЦ «Альпари»: Рынок смотрит вверх

Российский фондовый рынок снова растет. Собственно, каждый вечерний релиз в этом месяце уверенно можно начинать с этой фразы и не ошибешься. В среду все на своих местах: индекс МосБиржи поднимается к 3267 пунктам может дотянуться до 3275 пунктов. Индекс РТС вплотную прижался, как в час пик, к отметке в 1400 пунктов и вполне может нацелиться на 1405 пунктов.

Нормально ли то, что происходит сейчас на фондовых биржах? Если это нравится всем участникам процесса, то почему бы и нет. В том, что бенчмарки забрались слишком высоко, сомневаться не приходится, как и в том, что «чем выше шкаф, тем громче он падает». Но время пока не пришло.

Список лидеров спроса сегодня крайне разношерстный, от бумаг «БСП» до «Газпрома» и «Яндекса». В каждом отдельном случае есть своя корпоративная история или хотя бы технический импульс. Нефть «около $50» не очень-то нравится котировкам ценных бумаг «Роснефти», «Лукойла», «Татнефти» и остальным. В минусе акции «Магнита», где, по всей видимости, снимается перекупленность последних дней.

Доллар США консолидируется около 73,55 руб. и может торговаться в пределах 73,40-73,75 руб., но многое, кстати, будет зависеть от того, что сегодня в полночь скажут на уровне Федрезерва США. Евро стоит 89,64 руб. и останется колебаться в коридоре 89,50-90,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»