ПСБ: Вновь выше 3250 пунктов

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В среду российский фондовый рынок смог возобновить восходящую динамику на фоне улучшения внешней конъюнктуры. Поддержку нашему рынку оказала динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,4%, а в США после первого часа торгов Dow Jones снизился на 0,1%, а S&P500 подтянулся на 0,1%. При этом стабильная ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть мраки Brent удерживает позиции выше 50,5 доллара за баррель, умеренно способствовало покупкам в наших акциях. На таком фоне к закрытию индекс МосБиржи вырос на 0,7%, поднявшись в район 3270 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Алросы и ФСК ЕЭС, рост которых превысил 3%. Хуже рынка торговались Лукойл и Новатэк, потерявшие 2,2% и 2% соответственно. Отметим, что благодаря умеренно позитивной внешней конъюнктуре покупки на нашем рынке возобладали, что позволило индексу МосБиржи отыграть часть потерь начала недели и вернуться в диапазон 3250-3350 пунктов. В рамках конца недели ожидаем сохранение рынком позиций в данном коридоре с попытками выхода в его середину в случае дальнейшего улучшения внешнего фона.

На валютной секции Московской биржи рубль вновь перешел к ослаблению по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар прибавил 0,1%, поднявшись в район 73,5 рубля, евро подтянулся на 0,3%, торгуясь в районе 89,5 рубля. Отметим, что снижение рубля произошло на нейтральном внешнем фоне в виде стабилизации цен на нефть и разнонаправленной динамики валют развивающихся стран. При этом пара доллар/рубль сохраняет позиции в диапазоне 73-75 рублей. В случае улучшения внешнего фона, в частности попыток выхода нефти марки Brent выше 51 доллара, до конца недели американская валюта может вновь протестировать нижнюю границу данного коридора, выступающую ближайшей поддержкой. Если же долларовым «медведям» удастся закрепиться ниже 73 рублей, это будет сигнализировать о вероятности дальнейшего снижения пары и возможности достижения уровня 70 рублей.