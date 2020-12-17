Комментарии

Россельхозбанк разместил новый выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей по ставке 5,15% годовых 15 декабря 2020 года на Московской бирже состоялось размещение выпуска облигаций АО «Россельхозбанк» серии БO-005К-P объемом 10 млрд руб. со сроком обращения 90 дней, со ставкой купона 5,15% годовых. Сбор заявок на новый выпуск был осуществлен 11 декабря 2020 года. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 5,20% годовых. «Россельхозбанк первым из российских эмитентов предложил инвесторам облигации на срок 90 дней, что вызвало большой интерес и позволило получить более чем двукратную переподписку книги заявок», – прокомментировал Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка. Организатор размещения – АО «Россельхозбанк».

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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