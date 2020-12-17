ИАЦ «Альпари»: Рубль держится около отметки в 73 руб. за доллар

В среду, 16 декабря, торги по рублевым парам завершились разнонаправленно. На фоне снижения доллара США рубль укрепился к нему на 0,06%, до 73,34 руб. К евро и британскому фунту нацвалюта подешевела. Пара евро/рубль выросла на 0,17%, до 89,38 руб., фунт/рубль – на 0,29%, до 98,96 руб.

Торги по рублю проходили относительно спокойно. Против доллара США рубль торговался в диапазоне 73,25-73,75 руб. На фоне ослабления доллара баррель Brent подорожал на 0,72%, до $51,07, чем удерживал рубль от ослабления. А то продавцы доллара раскисли перед заседанием FOMC и выступлением главы ФРС США Джерома Пауэлла.

Евро получил поддержку от отличных данных по деловой активности в производственном секторе и секторе услуг в Германии и Еврозоне за ноябрь. Показатели оказались значительно выше прогнозных значений, усилив оптимизм относительно ускорения восстановления экономики региона. Фунт обновил внутридневной максимум на ожиданиях заключения сделки по Брекзиту. Соответственно, рост валют на глобальном валютном рынке ослабил позиции рубля на внутреннем валютном рынке.

В четверг, 17 декабря, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $51,41 (+0,78%). Доллар снижается ко всем основным валютам, поэтому по паре доллар/рубль ожидается падение до уровня 73,10 руб. Если на европейской сессии сохранится положительная динамика по нефти, то у рубля будет шанс вернуться к уровню 72,80. На конец года по паре доллар/рубль ожидается снижение до зоны 70,00-72,00 руб. за доллар.

В среду по итогам торгов индекс РТС поднялся на 0,69%, до 1400,05 пункта, индекс Мосбиржи – на 0,67%, до 3269,95 пункта. Рынок акций РФ вырос вслед за мировыми фондовыми площадками на надеждах на новые экономические стимулы в США, также роста цен на нефть (Brent протестировала $51,37 за баррель). Фьючерс на S&P500 торгуется в плюсе и составляет 3703 (+0,25%). Нефть растет на 0,88%. Внешний фон для рынка позитивный, поэтому в четверг восстановление индексов продолжится. По индексу Мосбиржи ожидается восстановление до 3285 пунктов, РТС - до 1415 пунктов.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»