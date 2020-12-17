Комментарии

ПСБ: Инвесторы увеличили спрос на инфляционные ОФЗ Цены ОФЗ в среду остались в боковом диапазоне, в котором находятся последние два месяца. На фоне ускорения инфляции инвесторы сместили спрос с классических на инфляционные ОФЗ. Минфин РФ вчера разместил линкеры на максимальный объем в этом году. Заявки инвесторов на ОФЗ-52003-ИН (погашение в 2030 г.) составили 112,9 млрд. руб., из которых Минфин удовлетворил 46,9 млрд руб. Спрос же на классические 5-летние ОФЗ-26234 составил 22,1 млрд руб. из которых Минфин удовлетворил 13,7 млрд руб. со средневзвешенной доходностью 5,3% годовых. Сегодня цены на рублевые облигации могут немного подрасти, а доходность 10-летних ОФЗ снизиться к нижней границе диапазона 5,80 – 5,85%. До конца недели ожидаем сохранения спроса на облигации развивающихся стран. Инвесторы будут отыгрывать итоги заседания американского Центробанка, который улучшил ожидания по экономике в 2021 г. и сохранил намерение проводить стимулирующую монетарную политику в 2021 – 2023 гг. ПАО «Промсвязьбанк»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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