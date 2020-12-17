Комментарии

ПСБ: Настроения на рынках на утро четверга оцениваем как позитивные

Ситуация на рынке энергоносителей и умеренное укрепление валют развивающихся стран будут способствовать покупкам в рубле, что приведет к отступлению пары доллар/рубль ниже 73,2 рубля

Учитывая внешний фон, сегодня с утра ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу МосБиржи в начале дня вплотную подойти к отметке 3300 пунктов

На фоне роста потребительских цен инвесторы повышают спрос на инфляционные ОФЗ

Акционеры Детского мира (ПОКУПАТЬ) досрочно предъявили к выкупу 25% акций в рамках оферты Altus Capital - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Напомним, что оферта с очень высокой ценой выкупа (премия 27,9%) в 160 руб./акцию была сделана 30 ноября. Несмотря на то, что Altus Capital продлевала срок действия оферты, было очевидно, что при такой цене пакет будет собран в ускоренном режиме. По факту завершения оферты бумаги Детского мира вчера потеряли чуть больше 1% и могут краткое время находиться под давлением, вернувшись к уровням до объявления предложения от Altus Capital (122 руб./акцию).

ПАО «Промсвязьбанк»


40521396 40164066
/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги