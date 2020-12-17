«Фридом Финанс»: На пути к новым высотам

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 16 декабря американские фондовые индексы завершили преимущественно в зеленой зоне. S&P 500 поднялся на 0,18%, до 3701 пункта, NASDAQ прибавил 0,50%, а вот Dow Jones опустился на 0,15%. Оптимизм в отношении принятия мер фискальной поддержки и результаты заседания ФРС мотивировали покупателей. Сектор циклических потребительских товаров стал лидером роста, поднявшись на 1,07%. Стимулом для него стали ожидания единовременных выплат населению в случае принятия нового пакета экономической помощи.

По сообщениям в СМИ, Amazon (AMZN: +2,4%) может выйти на рынок телемедицины. Эта новость оказала давление на акции Teladoc Health (TDOC: -4,6%).

Southwest Airlines (LUV: -1,5%) ухудшил прогноз декабрьской выручки, заложив в него падение на 65-75% г/г против предыдущей оценки с 60-65%. Dish Network (DISH: -11,6%) привлекает $2 млрд в виде конвертируемых облигаций для развертывания сетей связи 5G.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно позитивную динамику. Итоги заседания ФРС не преподнесли существенных сюрпризов. Объем и состав программы покупки активов остается без изменений на уровне $120 млрд в месяц. Однако регулятор заявил, что объем монетарных стимулов не будет сокращаться, пока экономика не продемонстрирует значительных улучшений, а инфляция и безработица не приблизятся к таргетам 2% и 3,7-4,5% соответственно. Экономические прогнозы были улучшены: безработицу ФРС видит на уровне 5% к концу 2021 года при предыдущей оценке 5,5%. В целом итоги заседания были позитивно восприняты участниками рынка.

Конгрессмены продолжают активно обсуждать законопроект о мерах поддержки экономики. Предупреждаем, что риск серьезных разногласий между сенаторами сохраняется, но прогресс становится все заметнее. По последним данным, в пакет стимулов могут быть включены единоразовые выплаты населению в размере $600-700, а также надбавка к пособиям по безработице в объеме $300 в неделю до конца марта. Общий объем обсуждаемой программы – около $900 млрд. Многие конгрессмены высказываются в пользу принятия законопроекта в ближайшие дни. Ожидаемое одобрение вакцины от Moderna в пятницу также оказывает поддержку позитивным настроениям инвесторов.

Азиатские фондовые площадки закрылись в плюсе. Японский Nikkei прибавил 0,18%, китайский CSI300 поднялся на 1,28%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,82%. Европейские индексы в зеленой зоне. EuroStoxx 50 растет на 0,6%. Аппетит к риску усиливается. Ставка по 10-летним трежерис колеблется у 0,92%. Фьючерс на нефть Brent растет выше $51,5. Золото дорожает до $1880.

Ожидаем, что S&P 500 сегодня будет склонен к росту и попытается закрепиться выше предыдущего максимума 3712 пунктов.

Сегодня выйдут еженедельные данные о числе первичных заявок на пособие по безработице. Ожидается снижение показателя с 853 тыс., зафиксированных на предыдущей неделе, до 800 тыс. Количество заявок на пособие служит важным индикатором состояния экономики. В последние недели динамика этого показателя сигнализирует об ослаблении рынка труда из-за новых карантинных мер, повторно введенных в ряде штатов.

Сегодня квартальные результаты представит логистический гигант FedEx Corporation (FDX). Консенсус закладывает рост выручки на 11,8%, более чем до $19 млрд, при скорректированной прибыли на акцию $3,89 (+54,9% г/г). За последнее время компании удалось повысить цены на свои услуги и увеличить дополнительные сборы. Ожидаем, что менеджмент даст позитивный прогноз на 2021 год за счет частичного открытия экономики и начала вакцинации населения. За последние три месяца акции компании выросли на 22%, то есть в их текущей оценке уже частично заложены высокие ожидания от отчета. Его публикация может вызвать коррекцию котировок, но наш долгосрочный прогноз для FedEx остается позитивным.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 61 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса начинает снижаться благодаря перспективам скорого начала массовой вакцинации.

Технически S&P 500 склонен к консолидации, но шансы на возобновление восходящей тенденции становятся сильнее. Накануне был протестирован важный уровень 3710 пунктов. Для уверенного выхода из боковика и продолжения восходящего движения индексу необходимо закрепиться выше этого уровня. В этом случае S&P 500 преодолеет долгосрочную трендовую линию, которая ранее ограничивала покупателей.