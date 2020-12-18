ПСБ: Рынок нефти остается на позитиве

Продолжается восходящая динамика на рынке нефти, обусловленная повышенным аппетитом инвесторов к рисковым активам. Статистика от Минэнерго США вышла заметно сильнее данных от API: запасы сырой нефти сократились на 3,1 млн барр., запасы бензинов выросли на 1 млн барр., а дистиллятов - выросли всего на 167 тыс. барр. Добыча нефти в США чуть снизилась - до 10,5 млн барр./день. Вакцинная эйфория и повышенные ожидания восстановления мировой экономики и спроса на энергоносители в следующем году плюс надежда на скорое согласование экономических стимулов в США, - все это толкает цены на нефть вверх.
Считаем, что нефть Brent при поддержке оптимистичного сантимента сегодня продолжит расти и может протестировать 52 долл./барр.
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