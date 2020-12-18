«Фридом Финанс»: В пятницу рынок вновь покажет подъем

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Глобальные рынки продолжают расти на ожиданиях новых дешевых денег от правительств и центробанков. ФРС накануне заверила рынки, что сохранит программу выкупа активов в режиме полной готовности. Этого позитива хватило, чтобы перекрыть мрачные данные по рынку труда: число первичных заявок в США вторую неделю подряд хуже прогнозов. Американские индексы на открытии в четверг двинулись к новым историческим максимумам. Европейские бумаги вплотную приблизились к своим годовым пикам Индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets побил рекорд января 2018 года и теперь находится на предельных уровнях далекого 2007 года.

Нефть тоже обновляет свои локальные максимумы. Баррель марки Brent впервые за 10 месяцев поднялся к отметке $51,9, пробуя тестировать уровень $52. Затем произошло снижение в диапазон $51-51,5, однако общего позитивного тренда это не изменило. В случае продолжения ралли следующий ключевой диапазон – $52,5-53. Однако риски коррекции достаточно высоки, и в пятницу мы с большей вероятностью увидим снижение, чем рост. Нефть растет пять сессий подряд. Снижение в конце недели может составить до $50,9 за баррель.

Российский РТС вслед за нефтью и зарубежными фондами тестирует новые локальные уровни. Максимум дня расположился вблизи отметки 1435 пунктов. Рынок не торговался так высоко с 26 февраля. Среднесрочно при благоприятном внешнем фоне сохраняется возможность подняться до 1450 пунктов. С наибольшей вероятностью это произойдет в начале следующей недели. В пятницу мы ожидаем умеренного падения в диапазон 1390-1420.

Индекс Мосбиржи идет с небольшим отставанием от РТС на фоне сильного рубля. Под вечер торги идут вблизи уровня 3300 пунктов. Новый абсолютный максимум выше 3318 был установлен во второй половине дня, и ближе к закрытию рынок несколько растерял свою динамику. Маловероятно, что в пятницу рынок сможет повторно показать подъем. Ожидаем ухода не ниже 3260 пунктов, что сохранить задел для продолжения роста с понедельника.

Наиболее динамичные сегодня акции –это Полиметалл (+4,4%), Полюс (+4,3%) и Газпром (+3,9%). Первые две бумаги растут на фоне удорожания золота, которое реагирует на слабый доллар и мягкую риторику ФРС, а также ожидания новых бюджетных вливаний в экономику США. Унция сегодня к вечеру поднялась до психологической отметки $1900. Золото уверенно растет третью сессию подряд и уже отбило половину ноябрьской просадки. При текущей динамике до конца года можем увидеть уровень $1950. Акции Полюса в связи с этим имеют восстановительный потенциал порядка 15%.

Доллар и евро теряют стоимость по отношению к рублю. Валюта США сегодня приближалась к отметке 72,6 впервые с середины августа. К вечеру торги переместились ближе к 73, однако общий падающий тренд в паре сохранился. Евро вышел на новый многолетний максимум против доллара, что удержало его от более глубокого падения против рубля: в течение дня он сохранил движение в обычном диапазоне текущей недели от 88,8-89,6 рубля. В пятницу закладываем рост доллара выше 73,5, евро – выше 90.